Καιρός

Καιρός: Τοπικές βροχές την Κυριακή

Βελτιώνεται το σκηνικό του καιρού, καθώς περιορίζονται τα φαινόμενα την Κυριακή. Αναλυτική πρόγνωση για όλη την επικράτεια.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αναμένονται το πρωί της Κυριακής στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι - απόγευμα, ενώ βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη Μακεδονία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς πρόσκαιροι όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία στα βόρεια νότιοι έως 5 μποφόρ και στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Κρήτη, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μεχρι το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Για τη Δευτέρα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών νωρίς το πρωί και στην υπόλοιπη χώρα λίγες τοπικές νεφώσεις. Από τις μεσημβρινές ώρες αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές, ενώ καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά από το απόγευμα και αργότερα στα βόρεια. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στα πελάγη έως 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

