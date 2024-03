Αθλητικά

Basket League: Ο Προμηθέας έβαλε τέλος στο σερί του Άρη (εικόνες)

Ο Προμηθέας νίκησε για δεύτερη φορά τον Άρη και του... άρπαξε την 4η θέση καθώς επικράτησε με στην Πάτρα

Ο Προμηθέας πραγματοποίησε μεγάλη εμφάνιση και επικράτησε του Άρη με 70-57 στο «Δ. Τόφαλος» για την 19η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, βάζοντας τέλος στο σερί των τεσσάρων νικών στο πρωτάθλημα που είχαν οι Θεσσαλονικείς. Μάλιστα η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου έπιασε τον Άρη στη βαθμολογία (30β.) και υπερτερεί στην ισοβαθμία καθώς κέρδισε για δεύτερη φορά τους «κιτρινόμαυρους».

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Χάντερ Χέιλ με 16 πόντους ενώ 14 πόντους πρόσθεσε ο Άντονι Κάουαν. Για τον Άρη ο Βασίλης Τολιόπουλος είχε 13 πόντους (5 ασίστ) ενώ από 10 πόντους σημείωσαν οι Τζόναθαν Σταρκ και Ρόνι Χάρελ.

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 37-29, 56-41, 70-57

Οι Πατρινοί μπήκαν πιο δυνατά στον αγώνα και κατάφεραν να προηγηθούν με 11-4 μετά από τέσσερα λεπτά αγώνα για να κλείσουν το δεκάλεπτο στο +8 (20-12). Οι δύο ομάδες δεν ήταν ιδιαίτερα εύστοχες και οι γηπεδούχοι κατάφεραν να διατηρήσουν τη διαφορά στο ημίχρονο (37-29).

Ο Άρης ανέβασε την απόδοσή του στο τρίτο δεκάλεπτο και κατάφερε να μειώσει σε 44-41 στο 26΄ αλλά στη συνέχεια έμεινε για τέσσερα λεπτά χωρίς πόντο και ο Προμηθέας με σερί 12-0 πήρε διαφορά 15 πόντων (56-41) στο 30΄.

Στην τελευταία περίοδο ο Άρης ξεκίνησε με σερί 10-0 μειώνοντας σε 56-51 αλλά οι γηπεδούχοι βρήκαν τις λύσεις και έφτασαν στη νίκη με το τελικό 70-57.

Διαιτητές: Τσαρούχα-Μπακάλης-Χατζημπαλίδης (Θεοδωρόπουλος Γ.)

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς, Κόνιαρης, Χρυσικόπουλος 2, Στέφενς 12, Χέιλ 16 (2), Κάουαν 14 (2), Μπαζίνας 4, Πάπας 8 (2), Κόφι 4, Ετσενίκε 10.

ΑΡΗΣ (Καστρίτης): Τολιόπουλος 13 (2), Μπλούμπεργκς 3 (1), Μποχωρίδης 6, Ντε Σόουζα 6, Χάρελ 10 (2), Σλαφτσάκης, Σταρκ 10 (2), Σανόγκο 2, Κατσίβελης, Περσίδης, Καλόγηρος, Μπάνκστον 7.

