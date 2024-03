Αθλητικά

Λαύριο - Καρδίτσα: Eπιβλητική επιστροφή στις νίκες (εικόνες)

Το Λαύριο κατάφερε να πάρει τη πολύ σημαντική νίκη για τη συνέχεια της μάχης για τη σωτηρία με αντίπαλο την Καρδίτσα

Τεράστιο βήμα παραμονής έκανε στην έδρα του το Λαύριο, το οποίο επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στην Α1 Ανδρών/Basket League, κάμπτοντας την αντίσταση της Καρδίτσας με το τελικό 76-57, για την 19η αγωνιστική.

Η ομάδα του Κώστα Μέξα βελτίωσε με την αποψινή πολύτιμη νίκη το ρεκόρ της σε 7-12, καλύπτοντας τη διαφορά της ήττας της στον πρώτο γύρο και υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στη 13η ήττα τους και 10η εκτός έδρας σε ισάριθμες αναμετρήσεις μακριά από το «σπίτι» τους.

Η άμυνα του δευτέρου ημιχρόνου, όταν κράτησε την Καρδίτσα στους 26 πόντους και το ξέσπασμα από τα 6,75 στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου, τρέχοντας σερί 11-0 και εξασφαλίζοντας μία διαφορά ασφαλείας 15 πόντων (60-45 στο 33΄), αποτέλεσαν τα «κλειδιά» της επιτυχίας για τους γηπεδούχους.

Πρώτος σκόρερ των νικητών, ο Μάρκους Θόρντον με 13 πόντους, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι επίσης... διψήφιοι Ξαβιέ Καστανέδα (12π.), Νόα Χόρτσλερ (12π.), Καλίντ Μουρ (11π.) και Βασίλης Μουράτος (10π.). Από την Καρδίτσα προσπάθησε ο Ρομέλο Ουάιτ με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (15) και ριμπάουντ (10).

Τα δεκάλεπτα: 13-14, 28-31, 49-45, 76-57

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Συμεωνίδης, Καρπάνος

Οι συνθέσεις:

ΛΑΥΡΙΟ (Κώστας Μέξας): Μουρ 11 (1), Μουράτος 10, Χόρτσλερ 12 (2), Θόρντον 13 (3), Τσάμης 2, Φλάτεν 4, Γκρόμοβς 8, Δεϊμέζης, Βαζούκης, Ζάρας 4, Καστανέντα 12 (2).

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Ουάιτ 15, Μπιουκάναν 8, Καμπερίδης, ΜακΚάλουμ 3 (1), Μακ 13, Δίπλαρος 6 (2), Χρηστίδης 1, Σάιμπερτ 3 (1), Γιάνκοβιτς 3, Τσούκας, Πηλίτσης, Μενέγκα 2.

