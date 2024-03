Κοινωνία

Μαρούσι: Απόπειρα αρπαγής μαθητή έξω από σχολείο

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού», μετά την καταγγελία που έγινε για απόπειρα αρπαγής παιδιού.

Απόπειρα αρπαγής παιδιού σημειώθηκε έξω από σχολείο στο Μαρούσι, όπως αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού», επικαλούμενο πληροφορίες της Αστυνομίας.

Μία γυναίκα προσέγγισε το παιδί, έξω από το σχολείο του ενώ μία άλλη γυναίκα που είδε το περιστατικό, το οποίο θεώρησε ύποπτο, ενημέρωσε την Άμεση Δράση.

Το περιστατικό έγινε γνωστό, μετά από ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του εν λόγω σχολείου, ενώ η γυναίκα δεν έχει ακόμα εντοπιστεί.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», η συγκεκριμένη γυναίκα αναζητείται ακόμα από τις Αρχές, ενώ έχουν δοθεί καταθέσεις από την κυρία που κάλεσε την αστυνομία και έχουν ενημερωθεί και οι γονείς και το σχολείο του ανήλικου για το περιστατικό.

