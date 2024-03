Παράξενα

Ρόδος: Μάνα και γιος στα δικαστήρια λόγω...μη έγκρισης της νύφης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα άκρα έφτασαν μία γυναίκα και ο γιος της, με το....πρόβλημα να ξεκινά επειδή δεν εγκρίνει τη σχέση του.

-

Μια απίστευτη αντιδικία μεταξύ ενός Ροδίτη και της μητέρας του, που φέρεται να μην εγκρίνει την σχέση του, απασχολεί τα δικαστήρια της Ρόδου και αποτελεί αντικείμενο πρωτοφανούς έριδας.

Πιο συγκεκριμένα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου με αίτηση για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων προσέφυγε ένας Ροδίτης κατά της μητέρας του.

Οπως εξέθεσε εντός οικισμού σε προνομοιακή περιοχή της Ρόδου βρίσκεται ισόγεια λιθόκτιστη οικοδομή, που περιήλθε στην ιδιοκτησία της μητέρας του λόγω γονικής παροχής.

Διατείνεται ότι το έτος 1998, με σκοπό την οικονομική του ενίσχυση, του μεταβίβασε με άτυπη δωρεά εν ζωή, την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δύο τμημάτων του ακινήτου και διαμένει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά εκεί.

Ισχυρίζεται ότι το έτος 2003, έχοντας αποφασίσει, να λειτουργήσει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ζήτησε από την μητέρα του, με την οποία οι σχέσεις τους ήταν υποδειγματικές και σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μελλοντικά θα μπορούσαν να διαταραχθούν, να συνάψουν μεταξύ τους μια τυπική- εικονική σύμβαση μίσθωσης ώστε να χρησιμοποιούσε αυτήν ενώπιον των αρμοδίων δημόσιων υπηρεσιών για την λήψη της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Την 10η Μαρτίου 2003 συνήψαν, όπως ισχυρίζεται, μια σύμβαση, η οποία αν και τιτλοφορήθηκε ως «ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης χρησιδανείου», ήταν εικονική σύμβαση μίσθωσης.

Λόγω δε της εικονικότητας της ανωτέρω σύμβασης προβλέφθηκε αόριστη διάρκεια αυτής και εξαιρετικά χαμηλό μίσθωμα της τάξεως των 1.500 € ετησίως.

Για διάστημα άνω των 20 ετών είχε και εξακολουθεί έως σήμερα να έχει την αποκλειστική νομή και κατοχή αμφότερων των επίδικων τμημάτων, χωρίς να αμφισβητούμαι όταν αίφνης οι μεταξύ τους σχέσεις διαταράχθηκαν, και- περί τα μέσα του έτους 2022- της γνωστοποίησε ότι πρόκειται να συζήσει με την σύντροφό του, με την οποία επιθυμεί να δημιουργήσει οικογένεια.

Η μητέρα του δεν ενέκρινε την απόφασή του να προχωρήσει στην δημιουργία οικογένειας, ενώ έκτοτε, μέρα με την μέρα, οι εντάσεις μεταξύ τους εντείνονταν καθώς η δικαιολογημένη άρνησή του να διακόψει την σχέση του με την σύντροφό του, εξόργιζε την μητέρα του, η οποία, μάλιστα, αρχικά του δήλωνε (προφορικά) ότι αν πράγματι συζούσε με την σύντροφό του θα τον αποκλήρωνε ενώ ακολούθως και συγκεκριμένα την 29η Νοεμβρίου 2022 του κοινοποίησε εξώδικη διαμαρτυρία της, στην οποία ισχυριζόταν ότι την απειλούσε και την εξύβριζε ενώ του γνωστοποιούσε ότι έχει ήδη καταθέσει ιδιόγραφη διαθήκη σε συμβολαιογράφο με την οποία τον αποκληρώνει ακόμη και από το δικαίωμα της νόμιμης μοίρας.

Ο Ροδίτης υποστηρίζει ότι όταν διαπίστωσε η μητέρα του ότι δεν υποχωρούσε και δεν διέκοπτε την σχέση του την 17η Δεκεμβρίου 2022 επεδίωξε να αλλάξει την κλειδαριά της οικίας του, ενέργεια την οποία απέκρουσε και 3 μέρες μετά του κοινοποίησε εξώδικη δήλωσή της, με την οποία έκανε γνωστό ότι καταγγέλλει την μεταξύ τους σύμβαση «χρησιδανείου» δυνάμει της οποίας του παραχωρήθηκε η χρήση του ακινήτου.

Ακόμα δε του κοινοποίησε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής ρύθμισης κατάστασης αναφορικά με την προσβολή της προσωπικότητάς της.

Στην πορεία, όπως εκθέτει, τα πράγματα φαίνονταν να εξομαλύνονται αφού αν και οι μεταξύ τους σχέσεις δεν αποκαταστάθηκαν, η ίδια αποφάσισε να μην προχωρήσει στη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων νομής ενώ για αρκετό χρονικό διάστημα δεν υπήρχαν αντιδικίες μεταξύ τους.

Θεωρώντας δε, ότι οι σχέσεις τους σταδιακά αποκαθίστανται λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2023 επιδίωξε να έρθει σε επικοινωνία μαζί της, επιθυμώντας αφενός να περάσουν τις εορτές μαζί και αφετέρου να την ενημερώσει για επέμβαση στην οποία επρόκειτο το επόμενο διάστημα να υποβληθεί.

Δυστυχώς, όπως διατείνεται, η μητέρα του εξακολουθούσε να είναι απολύτως αρνητική στην σχέση του, εμμένοντας σε όσα το προηγούμενο διάστημα αξίωνε.

Ασκησε ακολούθως νέα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, αιτούμενη να αναγνωριστεί προσωρινά νομέας και κάτοχος του ακινήτου καθώς και να της αποδώσει την νομή οικίας και καταστήματος ενώ άσκησε και αγωγή της περί προστασίας της υποτιθέμενης νομής της.

Επιπλέον, σε εκτέλεση των όσων δήλωνε ότι θα ενεργήσει προέβη στην διακοπή της ηλεκτροδότησης της οικίας του, παρεμποδίζοντας την ελεύθερη και απρόσκοπτη άσκηση της νομής του επ’ αυτής.

Το δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή διαταγή με την οποία διατάσσει την επανασύνδεση του ρεύματος στην οικία και όρισε δικάσιμο για την 13η Μαρτίου 2024.

Πηγή:dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ερμού: Το σκισμένο από το μαχαίρι μπουφάν της 22χρονης (εικόνες)

Γάζα: Ρίψη αμερικανικής βοήθειας από αέρος (εικόνες)

Πλαστά 100ευρα από την Ισπανία διοχετεύονταν και στην Ελλάδα