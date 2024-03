Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ – Κασσελάκης: Μετά τις ευρωεκλογές θα πάμε σε Συνέδριο επανίδρυσης

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνει αποφασισμένος να προχωρήσει σε σαρωτικές αλλαγές στο κόμμα, άσχετα από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.

Αποφασισμένος να ανατάξει το κόμμα που υπέστη οδυνηρή ήττα, δηλώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος δίνει στο στίγμα των προθέσεων του στη συνέντευξή του στη Realnews.

Ο κ. Κασσελάκης αποκαλύπτει ότι γίνονται όσες αλλαγές χρειάζονται για να δώσει το κόμμα με τον καλύτερο τρόπο τη μάχη για τις ευρωεκλογές, είναι αποφασισμένος, όμως ότι πέραν των διορθωτικών κινήσεων αυτής της περιόδου ενόψει ευρωκάλπης, στόχος του είναι να προχωρήσουν μεγάλες, ίσως και σαρωτικές αλλαγές για το κόμμα, δείχνοντας σε αυτή την κατεύθυνση το Καταστατικό Συνέδριο του κόμματος.

Όπως δήλωσε: «Ο ρόλος μου και η εντολή που έχω λάβει είναι να ανατάξω ένα κόμμα που υπέστη μια οδυνηρή ήττα και, ακολούθως, μια “προαποφασισμένη” διάσπαση, που του στέρησε κοινοβουλευτική δύναμη. Αυτήν την αποστολή μου ανέθεσαν τα μέλη μας και θα την τιμήσω στο ακέραιο».

Ο κ. Κασσελάκης δηλώνει ότι προέχει να προσδιοριστεί η στρατηγική και η θέση του κόμματος στο πολιτικό τοπίο: «Μετά τις ευρωεκλογές θα προχωρήσουμε στο καταστατικό μας συνέδριο, που θα έχει χαρακτήρα επανίδρυσης. Όλα τα ζητήματα θα αποφασιστούν από το Συνέδριό μας, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα αποτελέσματα της διαβούλευσης».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει επισκέψεις, και συναντήσεις με εργασιακές και κοινωνικές ομάδες. Χθες το απόγευμα, επισκέφθηκε την έκθεση Οινόραμα, στηρίζοντας τον οινοποιητικό κλάδο, ενώ το βράδυ βράβευσε ομάδα ποδοσφαίρου στον Άλιμο.

Στην έκθεση Οινόραμα, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Πρέπει να υπάρχουν πιστώσεις από τον τραπεζικό κλάδο. Παρατήρησα ότι ελάχιστες εταιρείες ελάχιστοι συνεταιρισμοί έχουν πιστώσεις από τράπεζες . Τα ίδια κεφάλια δεν αρκούν για ανάπτυξη που πρέπει. Πρέπει να έχουμε μία αγροτική τράπεζα που να στηρίζει τον κλάδο αυτή είναι μία από τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και συμπεριλαμβάνουμε και τον όλο κλάδο μέσα σε αυτό».

