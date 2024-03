Κόσμος

Τουρκία - Φιντάν: Πότε αναμένεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας έκανε δηλώσεις σχετικά με το πότε θα επισκεφθεί ο Ερντογάν τις ΗΠΑ.

-

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επιβεβαίωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον, όπου θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, 'Αντονι Μπλίνκεν, στο πλαίσιο του Σταρτηγικού Μηχανισμού Ηνωμένων Πολιτειών - Τουρκίας.

«Κατόπιν πρόσκλησης του Μπλίνκεν, είναι προγραμματιμένο για την επόμενη εβδομάδα ταξίδι στις ΗΠΑ για μια συνάντηση του Στρατηγικού Μηχανισμού» δήλωσε ο κ. Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου κατά το κλείσιμο των εργασιών του Διπλωματικού Φόρουμ της Αττάλειας, που διοργανώθηκε από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ερωτηθείς εάν προγραμματίζεται επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν, ο Χακάν Φιντάν απάντησε ότι ο Τούρκος πρόεδρος είναι απασχολημένος αυτό το διάστημα με τις τοπικές εκλογές και ακολουθούν οι εκλογές στις ΗΠΑ, ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μίας επίσκεψης στον ενδιάμεσο χρόνο.

Οι δηλώσεις του για την Γάζα

Σε δηλώσεις του κατά το κλείσιμο εργασιών διπλωματικού φόρουμ ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν είπε:

«4.700 άτομα από 148 χώρες παρευρέθηκαν φέτος στο Φόρουμ.

Ο αξιότιμος πρόεδρός μας συναντήθηκε με 11 αρχηγούς κρατών. Είχα διμερείς συναντήσεις με 32 ομολόγους μου.

Υπάρχει μια πολύ σοβαρή επιθυμία και προσπάθεια να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός πριν από το Ραμαζάνι».

Ειδήσεις σήμερα:

Άρτα: Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσικλετιστή

“Ανακαινίζω Νοικιάζω”: Ανοίγει η πλατφόρμα - Ποιοι οι δικαιούχοι και οι όροι

Γάζα - Ανθρωπιστική βοήθεια: Έγιναν οι πρώτες ρίψεις - Στα πρόθυρα λιμοκτονίας ο άμαχος πληθυσμός