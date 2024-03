Υγεία - Περιβάλλον

Γερμανία: Ετοιμάζει νοσοκομεία ακόμα και για στρατιωτική σύρραξη

Ο Γερμανός υπουργός Υγείας σκοπεύει να κάνει το υγειονομικό σύστημα της χώρας πιο έτοιμο για κρίσεις και πολεμικές συρράξεις

«Η Γερμανία πρέπει όχι μόνο να προετοιμαστεί για μελλοντικές πανδημίες, αλλά και για μεγάλες καταστροφές και πιθανές στρατιωτικές συγκρούσεις», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ, σε συνέντευξη στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας Neue Osnabrucker Zeitung εκφράζοντας φόβους για επέκταση του πολέμου και εκτός ουκρανικής επικράτειας μετά από δύο χρόνια εχθροπραξιών. «Χρειαζόμαστε επίσης μια στροφή (Zeitwende) και στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης ειδικά καθώς η Γερμανία θα μπορούσε να γίνει κόμβος για την περίθαλψη τραυματιών από άλλες χώρες σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής του ΝΑΤΟ», υποστήριξε ο Λάουτερμπαχ, παραπέμποντας στα όσα έκανε η κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον Όλαφ Σολτς για να αντιμετωπίσει την πανδημία και να εξοπλίσει καλύτερα τις δομές του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης για μεγάλες κρίσεις.

«Μετά την εγκληματική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, αυτή η πρόκληση έχει δυστυχώς γίνει πιο σημαντική», είπε. «Εκεί έχουμε νομοθετικό κενό, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να είμαστε προετοιμασμένοι για μια καταστροφή ή ακόμη και για μια περίπτωση που θα πρέπει να συνδράμουμε ένα άλλο κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ (σύμφωνα με το άρθρο 5) όσο απίθανο κι αν είναι αυτό». Ο Λάουτερμπαχ έδωσε και το περίγραμμα του νόμου που θα πρέπει να έτοιμο μέχρι το καλοκαίρι ως εξής: «Σε περίπτωση κρίσης κάθε γιατρός, κάθε νοσοκομείο, κάθε υγειονομική αρχή πρέπει να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Χρειαζόμαστε σαφείς αρμοδιότητες, για παράδειγμα για την κατανομή ενός μεγάλου αριθμού τραυματιών στα νοσοκομεία της Γερμανίας. Οι δίαυλοι επικοινωνίας και οι επιλογές για μεταφορές ασθενών σε ολόκληρη τη Γερμανία πρέπει επίσης να είναι σαφείς. Και οι κανονισμοί σχετικά με τη δημιουργία αποθεμάτων δεν φαίνεται να είναι επαρκείς. Αλλά και η ανάπτυξη και κατανομή του ιατρικού προσωπικού πρέπει να αποσαφηνιστεί. Και όλα αυτά πρέπει να εφαρμοστούν στην πράξη».



Ο Λάουτερμπαχ υπενθύμισε ότι ήδη η Γερμανία έχει δεχθεί για νοσηλεία τόσους πολλούς βαριά τραυματισμένους από τη Ουκρανία όσο καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Σοσιαλδημοκράτης υπουργός αρνήθηκε ότι κινδυνολογεί. «Θα ήταν ανόητο να πούμε ότι δεν προετοιμαζόμαστε για μια στρατιωτική σύγκρουση, άρα λοιπόν δεν θα έρθει. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, δεν θα χρειαζόμασταν ούτε και στρατό. Το να μην κάνουμε τίποτα δεν αποτελεί επιλογή. Ήδη έχουμε ανταλλάξει ιδέες με ειδικούς της Μπούντεσβερ και συνεργαζόμαστε με τα υπουργεία Άμυνας και και Εσωτερικών. Περιμένω ότι θα παρουσιάσουμε σχετικό νομοσχέδιο το καλοκαίρι για να εγκριθεί αμέσως από το υπουργικό συμβούλιο».

πηγή: DW

