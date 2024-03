Αθλητικά

Τένις - Σάκκαρη: Ποιος θα είναι ο νέος προπονητής της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρώτο δείγμα της νέας συνεργασίας αναμένεται στο σπουδαίο τουρνουά Indian Wells, που θα ξεκινήσει στις 6 Μαρτίου.

-

Ο 51χρονος και πολύ έμπειρος Ντέιβιντ Γουίτ είναι ο νέος προπονητής της Μαρίας Σάκκαρη. Η συνεργασία του Γουίτ με την Τζέσικα Πέγκουλα ολοκληρώθηκε ύστερα από πέντε χρόνια συνεργασίας, διάστημα στο οποίο η τενίστρια εξελίχθηκε στη δεύτερη καλύτερη Αμερικανίδα της παγκόσμιας κατάταξης, μετά την Κόκο Γκοφ.

Ο Αμερικανός κόουτς έχει ένα βιογραφικό γεμάτο με σπουδαίες συνεργασίες, όπως εκείνη με τις αδερφές Γουίλιαμς.

Το καλοκαίρι του 2019 ανέλαβε την καθοδήγηση της Πέγκουλα και την οδήγησε στις μεγαλύτερες διακρίσεις της καριέρας της, καθώς κατάκτησε τέσσερις τίτλους και καθιερώθηκε στο Τοπ-10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Το 2022 ο Γουίτ αναδείχθηκε ο κορυφαίος προπονητής στο γυναικείο τένις (WTA). Έργο του τώρα είναι να επαναφέρει την Σάκκαρη σε υψηλές πτήσεις και νέες διακρίσεις, μετά από μια περίοδο κάμψης της Ελληνίδας πρωταθλήτριας.

Το πρώτο δείγμα της νέας συνεργασίας αναμένεται στο σπουδαίο τουρνουά Indian Wells, που θα ξεκινήσει στις 6 Μαρτίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόφυλα ζευγάρια: Τελέστηκε ο πρώτος γάμος στη Νέα Σμύρνη

“Ανακαινίζω Νοικιάζω”: Ανοίγει η πλατφόρμα - Ποιοι οι δικαιούχοι και οι όροι

Γάζα - Ανθρωπιστική βοήθεια: Έγιναν οι πρώτες ρίψεις - Στα πρόθυρα λιμοκτονίας ο άμαχος πληθυσμός