Ερμού: Τα πρώτα λόγια της 22χρονης που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται η 22χρονη κοπέλα που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στην Ερμού. Τι δηλώνει ο πατέρας της στον ΑΝΤ1

Της Αντιγόνης Θάνου

Σοκαρισμένος ο πατερας της 22χρονης από την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε η κόρη του το μεσημέρι της Παρασκευής στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας, μιλά στο ANT1.

"Χθες πήγα και την είδα είναι εντατική ακόμη. Επικοινωνία έχει το κορίτσι, έχει πάθει φοβία" είπε ο πατέρας της νεαρής κοπέλας.

Η 22χρονη που δέχτηκε δυο μαχαιριές από τον Ιρακινό δραστη συνεχιζει νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο ωστόσο βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. "Πάει καλύτερα, ήτανε πίσω στην πλάτη άλλη η δεύτερη μαχαίρια πήγε στον πνεύμονα και στο διάφραγμα. Έπαθε ρήξη διαφράγματος. Από ότι μας είπαν οι γιατροί ένα εκατοστό θα έφτανε στην καρδιά" δήλωσε χαρακηριατικά.

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν οι περιγραφές των συγγενών της 22χρονης για τα ρούχα που φορούσε την μοιραία μέρα που δείχνουν με τι αγριότητα μαχαίρωσε ο δραστης το κορίτσι. Το μπουφαν της σκισμένο, κομμένο στα δυο.

Ο ξάδερφος της νεαρής κοπέλας δήλωσε πως "όχι απλά είναι σκισμένο το μπουφαν είναι διαμελισμένο το μπουφάν, στα δύο. Έχει πειραχτεί ο πνεύμονας και το διάφραγμα και κατά βάση υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχει πρόβλημα για όλη της την ζωή. Ακόμα και ψυχολογικά μετά. Έφτασε κοντά στο στομάχι σκέψου ξεκίνησε από πάνω και έφτασε στο στομάχι. Ο άνθρωπος αυτός ήρθε από την Γερμανία, πέρασε από την Σερβία σε μια μέρα και μαχαίρωσε"

Σύμφωνα με τους γιατρούς εκείνο που την έσωσε, ήταν ενα σακίδιο που φορούσε στην πλάτη της και έτσι το μαχαίρι, με το οποίο της επιτέθηκε ο Ιρακινός, την βρήκε στην άκρη και δεν πήγε προς τη μεριά της καρδιάς.

Ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για να απολογηθεί το πρωι της Τριτης.

Τα πρώτα της λόγια

Σύμφωνα με πληροφορίες η νεαρή φοβάται να μείνει μόνη της και τα πρώτα της λόγια ήταν εάν «είναι στη φυλακή;» ο δράστης.

