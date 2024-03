Κοινωνία

“Σύμπραξη εκδίκησης”: Προφυλακιστέοι οι έξι κατηγορούμενοι – Τι ισχυρίστηκαν

Στη φυλακή οδηγούνται οι έξι κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Τι κατέθεσαν στον ανακριτή.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι έξι κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Τους έξι βαραίνει πλήθος κατηγοριών σε βαθμό κακουργήματος.

Στους συλληφθέντες έχουν αποδοθεί από την Εισαγγελία έξι βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και πέντε πλημμεληματικού βαθμού, που αφορούν δράση τρομοκρατικής οργάνωσης.

Σε βάρος των 10 κατηγορουμένων, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι κρατούμενοι φυλακών, ασκήθηκε ποινική δίωξη που κατά περίπτωση αφορά τα αδικήματα κακουργηματικού βαθμού της:

Μεταξύ των κατηγορούμενων που απολογήθηκαν σήμερα είναι και ο πυροτεχνουργός της Αεροπορίας, ο οποίος τήρησε το δικαίωμα της σιωπής, δηλώνοντας αθώος. Ο στρατιωτικός ξηράς, αποποιήθηκε των κατηγοριών, καταθέτοντας πως, «αρνούμαι όλες τις κατηγορίες κρίνοντας τες ως ανυπόστατες και ανεδαφικές. Ουδέποτε εντάχθηκα στην φερόμενη τρόμο κρατική οργάνωση ενώ από τα φερόμενα ως μέλη αυτής γνωρίζω μόνο λόγω συνυπηρέτησης σε ίδια μονάδα τον έναν εκ των συγκατηγορούμενών μου».

Αθώα δήλωσε και η κοπέλα, ενώ ο 36χρονος αποδέχθηκε μία μόνο επί μέρους κατηγορία. «Αρνούμαι τα πάντα. Δεν είχα καμία γνώση και καμία σχέση. Ιδεολογικά δεν ξέρω που ανήκουνε και τι αντιπροσωπεύουνε. Εγώ είχα τυχαία συμπτωματική κοινωνική επαφή με έναν εκ των συγκατηγορουμένων. Αποδέχομαι τη συμμετοχή μου ως οδηγός σε αυτή την πράξη. Δεν αποδέχομαι καμία άλλη. Γνωρίζω δύο από τους συγκατηγορούμενους μου που δεν έχουν καμία σχέση με τους υπόλοιπους».

