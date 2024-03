Υγεία - Περιβάλλον

Ελλείψεις φαρμάκων: Γιατί ταλαιπωρούν τους ασθενείς

Οι λόγοι που καταγράφονται ελλείψεις στην αγορά φαρμάκων της χώρας μας, ακόμα και σε φάρμακα χρόνιων ασθενειών.

Της Φωτεινής Νάσσου

Εκατοντάδες ασθενείς ψάχνουν εναγωνίως και δεν βρίσκουν τα φάρμακά τους. Μεγάλες ελλείψεις καταγράφονται σε παυσίπονα, αντιτετανικούς ορούς, παιδικές αντιβιώσεις, ινσουλίνες αλλά και σκευάσματα για τον θυροειδή, αγχολυτικά και σκιαγραφικά καθώς και οφθαλμικές αλοιφές. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη σοβαρότερο καθώς οι ελλείψεις αφορούν σκευάσματα που χρησιμοποιούνται τακτικά από ασθενείς και χρονίως πάσχοντες.

Οι λόγοι των ελλείψεων πολλοί και έγκεινται στα προβλήματα της διεθνούς φαρμακευτικής αγοράς, στην αυξημένη ζήτηση της χειμερινής περιόδου αλλά και στην τακτική να εισάγονται φάρμακα αλλά ακολούθως να εξάγονται για μεγαλύτερο κέρδος.

Για παράδειγμα στην Ελλάδα, παυσίπονο με έξτρα δράση κοστίζει 3,60 όταν στην Αγγλία πωλείται 8 ευρώ. Παιδικό σιρόπι με γεύση πορτοκάλι 6,58 στην Ελλάδα 15,58 στην Ιταλία

Ευρέως διαδεδομένο φάρμακο το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως ως αναλγητικό, αντιπυρετικό, και αντιφλεγμονώδες, κοστίζει 2,70 στην Ελλάδα 14 ευρώ στην Γερμανία.

Μη συνταγογραφούμενο φάρμακο τοπικής χρήσης με αντιφλεγμονώδη δραστική ουσία πωλείται στην Ελλάδα προς 10 ευρώ σε αντίθεση με την Γερμανία όπου οι ασθενείς το αγοράζουν στην διπλάσια τιμή (24 ευρώ)

«Υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος είναι μία καινούργια εφαρμογή η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως αλλά ξεκίνησε η οποία ελέγχει τα αποθέματα των φαρμακοποθηκών σε ημερήσια βάση περιμένουμε να δούμε τελικά θα τηρήσουν τις συμφωνία που έχει γίνει με τον κύριο υπουργό ό,τι θα εξάγουν ότι τους περισσεύει ή θα εξακολουθήσουν να κάνουν αυτό που έκαναν τόσα χρόνια ανεξέλεγκτα να βγάζουν ό,τι θέλουν χωρίς την κάλυψη της ελληνικής αγοράς;», εξηγεί στον ΑΝΤ1ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς, ενώ ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε στην ΕΡΤ:

«Σύμφωνα με τον ΕΟΦ ως έλλειψη θεωρείται η αδυναμία κάλυψης των αναγκών σε επίπεδο δραστικής ουσίας και όχι σκευάσματος, καθώς η ουσία μπορεί να παρέχεται μέσω εναλλακτικών γενοσήμων σκευασμάτων. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν εναλλακτικά σκευάσματα ενθαρρύνεται η κάλυψη των αναγκών με γενόσημα φάρμακα. Αυτός είναι και ο λόγος που η συνταγογράφηση πρέπει να γίνεται με δραστική ουσία».

Πάντως βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι εταιρείες πρέπει να διατηρούν αποθέματα τριών μηνών για να αντιμετωπίζονται, εφόσον προκύψουν, έκτακτες ανάγκες.

