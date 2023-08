Υγεία - Περιβάλλον

Φάρμακα - ΦΣΘ: 300 σκευάσματα “λείπουν” από τα ράφια

Καμπανάκι ΦΣΘ για τις ελλείψεις φαρμάκων. Ποια σκευάσματα βρίσκονται σε έλλειψη.

Περίπου 300 σκευάσματα για τον σακχαρώδη διαβήτη, την υπέρταση, την καρδιά, το αναπνευστικό, αλλά και αντιβιοτικά και αντιφλεγμονώδη λείπουν αυτή τη στιγμή από τα ράφια των φαρμακείων, σύμφωνα με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), ο οποίος εκφράζει ανησυχία ότι η κατάσταση θα δυσκολέψει καθώς λόγω του καλοκαιριού, οι εταιρείες κλείνουν για διακοπές και είναι ορατός ο κίνδυνος τα αποθέματα που υπάρχουν να μην επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες.

«Οι ελλείψεις φαρμάκων είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που αφορά κατά κύριο λόγο σκευάσματα πολυεθνικών εταιρειών, τα οποία πωλούνται στη χώρα μας σε τιμές πολύ πιο χαμηλές σε σύγκριση με το εξωτερικό, γεγονός που αυξάνει κατακόρυφα το εξαγωγικό ενδιαφέρον τους. Αποτέλεσμα είναι να εξάγονται σε άλλες χώρες με στόχο το κέρδος, αφήνοντας ακάλυπτους τους Έλληνες ασθενείς και θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Δυστυχώς κάποιοι επιμένουν να ξεχνούν ότι το φάρμακο δεν είναι εμπόρευμα, αλλά αγαθό. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος που η τιμολόγησή του δεν ακολουθεί τους κανόνες της αγοράς», επισημαίνει σε σημερινή του ανακοίνωση ο ΦΣΘ.

Παράλληλα τονίζει ότι «μικρή ανάσα έδωσε η πρόσφατη απόφαση του ΕΟΦ για απαγόρευση εξαγωγών άνω των 200 φαρμάκων, η οποία οδήγησε και σε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ φαρμακαποθηκάριων και φαρμακοποιών. Πιστεύουμε ότι η απαγόρευση εξαγωγών πρέπει να επεκταθεί και σε άλλα φάρμακα, ενώ αναφορικά με το κλείσιμο των εταιρειών για την περίοδο του καλοκαιριού, θα μπορούσε να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην διαταράσσεται η ομαλή προμήθεια των φαρμακαποθηκών και κατ' επέκταση των φαρμακείων».

Ο ΦΣΘ έχει προτείνει λύσεις όπως η απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, η ουσιαστική διεξαγωγή ελέγχων από τις αρχές, η καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων και η δημιουργία ενός παρατηρητηρίου ελλείψεων με καθημερινή ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τους Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών, αλλά κυρίως με τα φαρμακεία.

«Οι πρόσφατες ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας για επιβολή ηλεκτρονικής διαδικασίας δήλωσης αποθεμάτων εκ μέρους των φαρμακαποθηκών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, εφόσον υλοποιηθεί. Στόχος όλων μας οφείλει να είναι η διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών στο αναγκαίο για τη θεραπεία τους φάρμακο, τη στιγμή που το χρειάζονται και η προστασία της δημόσιας υγείας» καταλήγει ο ΦΣΘ.

