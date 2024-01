Υγεία - Περιβάλλον

Έλλειψη φαρμάκων: Ηλεκτρονικό σύστημα “καταγράφει” διακίνηση και αποθέματα

Πώς θα συμβάλει η τεχνητή νοημοσύνη στην ηλεκτρονική παρακολούθηση από το Υπ. Υγείας της διακίνησης και της επάρκειας φαρμάκων

Ξεκίνησε, η παραγωγική λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Διακίνησης Φαρμάκων (ΗΣΠΑΔΙΦ). Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, θα γίνεται παρακολούθηση, από το Υπουργείο Υγείας, του αποθέματος και της διακίνησης επιλεγμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ελλείψεων.

Η πλατφόρμα θα επιτρέπει τον υπολογισμό του αποθέματος σε όλα τα σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών φαρμακείων. Με την πλήρη λειτουργία του, το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης του αποθέματος για την αντιμετώπιση των ελλείψεων, κατόπιν ανάλυσης πραγματικών δεδομένων από το Υπουργείο Υγείας και την ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί για την παρακολούθηση των φαρμακευτικών ελλείψεων.

Η εξέλιξη του συστήματος περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την υλοποίηση αλγορίθμων που θα επιτρέπουν με πολυπαραγοντικά κριτήρια (όπως επιδημιολογικά δεδομένα, στοιχεία αγοράς, ιστορικά δεδομένα καταναλώσεων, κτλ), τη δημιουργία ενός καινοτόμου προβλεπτικού μοντέλου φαρμακευτικών ελλείψεων. Σε αυτό θα συμβάλει η χρήση τεχνητής νοημοσύνης μέσα από τη συνεργασία με ερευνητικούς φορείς.

Τέλος το ΗΣΠΑΔΙΦ θα μπορεί να υποστηρίζει μία κινητή εφαρμογή (mobile app), κατάλληλα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πολιτών, με σκοπό τη διευκόλυνσή τους στην αναζήτηση και την εύρεση κρίσιμων φαρμακευτικών σκευασμάτων.

