Αθλητικά

Super League: Ο Πανσερραϊκός έκαμψε την αντίσταση του Αστέρα (εικόνες)

Οι γηπεδούχοι εκμεταλεύτηκαν την αριθμητική υπεροχή τους και στο 76΄ πήραν προβάδισμα στο σκορ όταν μετά από σέντρα του Τομάς, ο Ουάρντα έπιασε το σουτ στην κίνηση και «έγραψε» το 2-1, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Με νίκη έκλεισε τις υποχρεώσεις του στην κανονική περίοδο ο Πανσερραϊκός που επικράτησε 2-1 του Αστέρα Τρίπολης στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Super League. Τα τέρματα των νικητών σημείωσε ο Ουάρντα (45+4΄, 76΄), ενώ για τον Αστέρα ισοφάρισε προσωρινά ο Καλτσάς (45+6΄).

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυνατά την αναμέτρηση και πίεσαν τον Αστέρα. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι είχαν τρία κόρνερ στο πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα. Η πρώτη καλή ευκαιρία για την ομάδα των Σερρών ήρθε στο 13΄ όταν μετά από εκτέλεση φάουλ η κεφαλιά του Πεταυράκη πέρασε λίγο άουτ.

Στο 20΄ ο Πανσερραϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία όταν η κεφαλιά του Πηλέα από τη σέντρα του Ντανκερλούι, σταμάτησε στο δοκάρι του Παπαδόπουλου. Δύο λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Αστέρα να χάσει μεγάλη ευκαιρία όταν ο Ζουγλής πάσαρε στον Μάντζη αλλά το πλασέ του τελευταίου σταμάτησε στο δοκάρι των γηπεδούχων.

Τελικά ο Πανσερραϊκός κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου με πέναλτι του Ουάρντα, που κέρδισε ο ίδιος από αντικανονικό μαρκάρισμα του Λύρατζη. Οι πανηγυρισμοί όμως δεν κράτησαν για πολύ καθώς στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ζουγλής έβγαλε ωραία μπαλιά στον Καλτσά, που με πλασέ ισοφάρισε σε 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Πανσερραϊκός έχασε καλή ευκαιρία στο 58΄ όταν ο Άλεξιτς βγήκε μόνος απέναντι στον Τσιφτσή αλλά ο τελευταίος κατάφερε να μπλοκάρει. Δέκα λεπτά αργότερα (68΄) ο Αστέρας έμεινε με δέκα παίκτες λόγω δεύτερης κίτρινης κάρτας στον Γιαμπλόνσκι σε επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Ουάρντα. Ο Λευκορώσος έτσι θα χάσει τον πρώτο αγώνα των playouts.

Οι γηπεδούχοι εκμεταλεύτηκαν την αριθμητική υπεροχή τους και στο 76΄ πήραν προβάδισμα στο σκορ όταν μετά από σέντρα του Τομάς, ο Ουάρντα έπιασε το σουτ στην κίνηση και «έγραψε» το 2-1, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Κίτρινες : Πεταυράκης, Ντανκερλούι, Μπετανκόρ, Διαμαντής, Στάικος - Γιαμπλόνσκι, Μιριτέλο

Κόκκινη : Γιαμπλόνσκι (δεύτερη κίτρινη στο 69΄)

Οι συνθέσεις:

Πανσερραϊκός (Πάμπλο Γκαρσία): Χόβαν, Ντανκερλούι, Μπέργκστρεμ, Διαμαντής, Πεταυράκης (74΄ Μπετανκόρ), Ουεντραόγκο, Στάικος, Μούργος (64΄ Τομάς), Ουάρντα, Πηλέας (90΄ Γκοτζαμανίδης), Άλεξιτς (90΄ Γούλερι).

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος (29΄ Τσιφτσής), Λύρατζης, Χριστόπουλος, Ατιένζα, Άλβαρες, Γιαμπλόνσκι, Σουρλής, Καλτσάς, Ζουγλής (67΄ Παλάσιος), Σίτο (67΄ Μπαρτόλο), Μάντζης (67΄ Μιριτέλο).

