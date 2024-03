Αθλητικά

Super League: Έφυγαν με τον βαθμό οι Περιστεριώτες, παρέμειναν ουραγοί οι Ηπειρώτες

Ο ουραγός ΠΑΣ Γιάννινα δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα και το αριθμητικό πλεονέκτημα του (στο 74΄ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Κιβρακίδης), κλείνοντας με «Χ» τις υποχρεώσεις του στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Super League. Οι γηπεδούχοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με τον Ατρόμητο στους «Ζωσιμάδες», για την 26η και τελευταία αγωνιστική, τερματίζοντας στην 14η και τελευταία θέση. Στον αντίποδα, οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν στην όγδοη θέση και συνεχίζουν, μαζί με τον ΠΑΣ, στα πλέι άουτ του πρωταθλήματος. Ο Ριένστρα έδωσε το προβάδισμα στους Γιαννιώτες στο 37΄, ενώ στο 58΄ ο Αντζιέλσκι διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα φανέρωσε τις... διαθέσεις του από το πρώτο ημίχρονο, απέναντι σε έναν Ατρόμητο που είχε παθητικό ρόλο στο γήπεδο. Με εξαίρεση τη μεγάλη ευκαιρία στο 33΄, όταν μετά από σέντερ του Έντερ ο Αντζιέλσκι έστειλε με καρφωτή κεφαλιά την μπάλα χιλιοστά από το δοκάρι του Σούλη, το πρώτο μέρος ανήκε αποκλειστικά στους γηπεδούχους. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου είχε την πρώτη ευκαιρία στο 7΄, ενώ στο 13΄ άγγιξε το 1-0, όταν το σουτ του Σόρια πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Τσιντώτα. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν για το γκολ και μέσα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών απώλεσαν δύο ευκαιρίες (24΄ & 27΄), πριν ο Ριένστρα ανοίξει το σκορ στο 37΄ και δώσει προβάδισμα στον ΠΑΣ. Συγκεκριμένα, μετά το κλέψιμο του Κόντε μερικά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ατρομήτου, ο Ισπανός φορ βρήκε τον Ριένστρα, οποίος με τη σειρά του πλάσαρε για το 1-0.

Κόντρα στη ροή του αγώνα και στην πρώτη του τελική εντός εστίας, ο Ατρόμητος κατάφερε στα πρώτα λεπτά της επανάληψης να ισοφαρίσει και να ισρροπήσει το ματς, απέναντι στον ΠΑΣ. Στο 58΄ ο Τζοβάρας, ο οποίος είχε μπει στον αγώνα δύο λεπτά νωρίτερα, πήρε την κεφαλιά και έβγαλε την πάσα στον Αντζιέλσκι, ο οποίος νίκησε τον Σούλη στο τετ α τετ, γράφοντας το 1-1.

Ο ΠΑΣ ανέβασε στροφές στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα και έψαξε το γκολ που θα του χάριζε και πάλι το προβάδισμα, εκμεταλλευόμενος και την αποβολή του Κιβρακίδη με απευθείας κόκκινη, μετά από τάκλιν από πίσω στον Ντεμίρ. Στο 77΄ οι γηπεδούχοι έχασαν διπλή ευκαιρία για το 2-1, με πρωταγωνιστές τους Παμλίδη και Ροσάλες, αλλά η μπάλα δεν τους έκανε το χατήρι... Στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Ατρόμητος βρήκε τις αντεπιθέσεις, προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον ΠΑΣ και να αποδράσει με τεράστιο «διπλό», αλλά δεν αξιοποίησε τις διαδοχικές ευκαιρίες του.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σόρια - Αθανασίου

ΚΟΚΚΙΝΗ: 74΄ Κιβρακίδης

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αριστείδης Βάτσιος (ΕΠΣ Δυτικής Αττικής)

Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ Γιάννινα (Μιχάλης Γρηγορίου): Σούλης, Σόρια, Παντελάκης (42΄ Σομποσίνσκι), Μπακαδήμας, Κιάκος, Καραχάλιος, Τζίνο (68΄ Ροζάλες), Ροσέρο (68΄ Παμλίδης), Ριένστρα, Οσέι-Τούτου (46΄ Ντεμίρ), Κόντε.

Ατρόμητος (Σάσα Ίλιτς): Τσιντώτας, Κιβρακίδης, Τσακμάκης, Έρλινγκμαρκ, Αθανασίου, Κούντε, Κούεν (80΄ Φριντγιόνσον), Έντερ, Ντιρκς (56΄ Τζοβάρας), Καμαρά, Αντζιέλσκι (80΄ Βέργος).

