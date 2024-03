Αθλητικά

Γλασκώβη: Ο Κάραλης χάλκινος στο Παγκόσμιο

Ο Έλληνας πρωταθλητής ανέβηκε στο βάθρο, φέρνοντας δεύτερο μετάλλιο για τη χώρα μας στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου.

Ο Εμμανουήλ Καραλής χάρισε στην Ελλάδα το δεύτερο της μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου της Γλασκώβης, μετά το χρυσό του Μίλτου Τεντόγλου.

Στον τελικό του επί κοντώ, ο Έλληνας πρωταθλητής υπερέβη με την πρώτη τα 5,85μ., βελτιώνοντας το εφετινό ρεκόρ του (5,72) και εξασφαλίζοντας θέση στο βάθρο. Ο 24χρονος μπήκε στον αγώνα στα 5,50μ. και μετά την πρώτη άκυρη προσπάθεια του, τα άφησε για τα 5,65μ., τα οποία πέρασε στη δεύτερη του ευκαιρία, όπως συνέβη και στα 5,75μ. Ακολούθησε το μεγάλο άλμα στα 5,85μ., που του χάρισε μία θέση σε βάθρο Παγκοσμίου για πρώτη φορά στην καριέρα του, ενώ στα 5,90μ. δεν τα κατάφερε στην πρώτη προσπάθεια, αφήνοντας τα για 5,95μ., όπου μέτρησε δύο άκυρες και ολοκλήρωσε.

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις υπερασπίστηκε στο φινάλε τον τίτλο του, περνώντας τα 5,95μ. και ανεβαίνοντας από την τρίτη στην πρώτη θέση, ρίχνοντας τον Σαμ Κέντρικς στη δεύτερη με 5,90μ. και στην τρίτη με την ίδια επίδοση τον Καραλή.

