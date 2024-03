Αθλητικά

Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου - Τεντόγλου μετά το Χρυσό: Ο αγώνας μου ήταν χάλια, δεν είχα καμία όρεξη

Η κορυφή του κόσμου είναι ξανά δική του! Νέο χρυσό μετάλλιο για τον Μίλτο Τεντόγλου

Ο Μίλτος Τεντόγλου υπερασπίστηκε τον τίτλο του από το Βελιγράδι και στέφθηκε για δεύτερη σερί χρονιά Παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού στίβου.

Στις πρώτες του δηλώσεις Μίλτος Τεντόγλου ανέφερε: «Ο αγώνας μου ήταν χάλια. Ούτε στον χειρότερό μου εχθρό εύχομαι να κάνει τελικό το πρωί. Δεν είχα καμία όρεξη. Έκανα ζέσταμα συνέχεια, προσπαθούσα, αλλά δεν έβγαινε η επίδοση με τίποτα. Έκανα χαμηλά οκτάρια».

«Έχω ξανακερδίσει αυτόν τον αγώνα, άλλα παιδιά δεν το έχουν κάνει. Είναι πιο πεινασμένοι από μένα. Πρέπει να βρω μια όρεξη, γιατί τα έχω κερδίσει όλα. Κάποιες φορές είναι δύσκολο. Ειδικά τώρα που ήταν πρωί. Ένιωθα ότι είμαι σε Πανελλήνιο, δεν ευχαριστήθηκα καθόλου αυτόν τον αγώνα. Δεν με νοιάζει το χρυσό. Θα μπορούσε να είχε πάει πολύ καλύτερα αν ο αγώνας ήταν απόγευμα».

«Είναι αυτό που θα ήθελα, είμαι σε καλό επίπεδο. Το καλοκαίρι θα είμαι πιο δυνατός. Θα αρχίσω νωρίς τη σεζόν από την Ντόχα, αρχές Μαΐου» ανέφερε και πρόσθεσε:

«Κάποιοι επιλεγουν διοργανώσεις, θα μπορούσα, αλλά δεν μου αρέσει να χάνω αγώνες. Εννοείται στο Ευρωπαiκό θα είμαι εκεί και στους Ολυμπιακούς και θα προσπαθήσω για το καλύτερο».

«Ήταν πολλοί Έλληνες στους αγώνες, μόνο αυτό κρατάω. Ο αγώνας ήταν πραγματικά χάλια» κατέληξε.

