Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Πελάτης μαχαίρωσε τον μάγειρα καταστήματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα ξεκίνησαν από μια απλή λογομαχία. Αναζητείται ο δράστης.

-

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύεται 65χρονος που φέρει τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στην κοιλιακή χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία σήμερα στις 17:00 από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Μενεμένης. Άμεσα οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο ειδοποίησαν και την Άμεση Δράση.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο άτυχος άντρας είναι μάγειρας σε κατάστημα και είχε λογομαχία με έναν πελάτη, ο οποίος έβγαλε ένα μαχαίρι και τον τραυμάτισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Αϊτή: Πολύνεκρη απόδραση χιλιάδων κρατουμένων

Rapid test δωρεάν τη Δευτέρα σε 136 σημεία

Καιρός: Βροχές, σκόνη και χιόνια στα ορεινά τη Δευτέρα