Πλειστηριασμοί - Θεσσαλία: Παράταση στην αναστολή για τους πλημμυροπαθείς

Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών για την αναστολή των πλειστηριασμών στις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές.

Παρατείνεται για έξι επιπλέον μήνες η αναστολή των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, που επλήγησαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις του Σεπτεμβρίου 2023 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη.

Με την απόφαση αυτή συνεχίζεται έως την 4η Σεπτεμβρίου 2024 η αναστολή της διενέργειας πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και των προθεσμιών άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για διατροφή που όριζε προηγούμενη απόφαση (ΦΕΚ B’ 6444/10.11.2023). Σημειώνεται ότι προ της τροποποίησης της απόφασης η αναστολή ίσχυε έως και την 4η Μαρτίου 2024.

Δικαιούχοι της αναστολής είναι επιχειρήσεις που πιστοποιούνται ως πληγείσες από βεβαίωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς πληττόμενες επιχειρήσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία πιστοποιείται ότι έχουν υποστεί ζημίες στις κατοικίες τους, στο πλαίσιο της ένταξής τους στο σχήμα παροχής στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής.

Ειδικότερα, η παράταση αφορά σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις:

της 4ης, 5ης και 6ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στους Δήμους Φαρσάλων, Τεμπών, Κιλελέρ και Αγιάς, που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων,

της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων,

της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων,

της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων.

