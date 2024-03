Reuters – Δένδιας: Η Ελλάδα “αμυντικός πρωταγωνιστής” της ΕΕ και του ΝΑΤΟ (εικόνες)

Τι είπε ο Υπουργός για τις αμυντικές δαπάνες τις οποίες θα καταβάλει η χώρα μας το επόμενο χρονικό διάστημα.

Συνέντευξη στο Reuters με θέματα από την αρμοδιότητά του παραχώρησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Στη συνέντευξή του ο κ. Δένδιας έκανε γνωστή την πρόθεση της Ελλάδας για κεντρικό αμυντικό ρόλο σε ΕΕ και ΝΑΤΟ, χαρακτήρισε σημαντικό το στόχο της επιτυχίας της επιχείρησης στην Ερυθρά Θάλασσα και προεξήγγειλε την καταβολή αδράς κρατικής χρηματοδότησης σε αεροσκάφη, φρεγάτες και ελικόπτερα.

"Η Ελλάδα, που φιλοξενεί το στρατηγείο της ευρωπαϊκής επιχείρησης "Aspides" για την προστασία των εμπορικών πλοίων από τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, επιθυμεί να παίξει κεντρικό ρόλο στην ασφάλεια των 27χωρών μελών", είπε ο υπουργός Άμυνας.

"Πρέπει να μπορούμε να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας", είπε ο Νίκος Δένδιας στο Reuters, προσθέτοντας ότι η ΕΕ μπορεί να το επιτύχει σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ και άλλες συμμαχικές χώρες.

"Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια εγχώρια αμυντική βιομηχανία στην Ελλάδα και την Ευρώπη που θα υπηρετεί τις ανάγκες της ΕΕ. Η αποστολή της ΕΕ στη Ερυθρά Θάλασσα, με την ονομασία "Ασπίδες", ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα και έχει ως στόχο την προστασία των εμπορικών πλοίων από τις επιθέσεις των Χούθι, φιλικών προς το Ιράν, που με τον τρόπο αυτό ισχυρίζονται ότι στηρίζουν τους Παλαιστίνιους στη σύγκρουση με το Ισραήλ. Η Ελλάδα, στο σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας, διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως και βλέπει τις επιθέσεις στα πλοία της να αυξάνουν στα ανοιχτά της Υεμένης. Η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά έχει υποχωρήσει 40%. Η Ελληνική φρεγάτα Ύδρα αναχώρησε την περασμένη εβδομάδα για την Ερυθρά Θάλασσα με την Ελλάδα να αναλαμβάνει την διοίκηση της επιχείρησης με τα κεντρικά της να βρίσκονται στην Λάρισα. Ο διοικητής της ναυτικής δύναμης των 5 φρεγατών θα είναι Ιταλός. Είναι σημαντικό να πετύχουμε", είπε ο κ. Δένδιας.

"Δεν μπορεί να είσαι το σταυροδρόμι εάν οι δρόμοι δεν λειτουργούν ή δεν υπάρχουν. Για εμάς (την Ελλάδα) αυτό αποτελεί μια τεράστια απειλή άμεσα και έμμεσα. Η Ελλάδα και η ΕΕ βρίσκονται σε συναγερμό από την "εξειδικευμένη προσέγγιση" των Χούθι αναφορικά με τις επιθέσεις τους καθώς εκτός από εναέρια drones χρησιμοποιούν θαλάσσια και υποβρύχια όπλα, πυραύλους και θαλάσσιες νάρκες στις επιθέσεις τους. Η ασφάλεια των πληρωμάτων των 5 φρεγατών –από Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο και Γαλλία– αποτελούν επίσης λόγο ανησυχίας, είπε ζητώντας τον στενότερο συντονισμό με άλλους φιλικούς στόλους που βρίσκονται στην περιοχή όπως των ΗΠΑ και της Ινδίας. Το να έχουμε στενό συντονισμό και όσο το δυνατό πιο κοινή προσέγγιση με τους άλλους στόλους. είναι ενδεδειγμένο και σημαντικό", είπε.

"Η ΕΕ, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, θέλει να ενισχύσει τον ρόλο της συλλογικά ως ένωση αντί η κάθε μία από τις 27 χώρες να ακολουθεί την δική της αμυντική πολιτική", είπε ο κ. Δένδιας.

"Η Ελλάδα, μέλος του ΝΑΤΟ, θέλει να αναδιοργανώσει τις ένοπλες δυνάμεις της, να αναβιώσει την αμυντική της βιομηχανία και τις δραστηριότητες των ναυπηγείων της, καθώς αναρρώνει από την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Επιδιώκει την παραγωγή εναέριων και θαλάσσιων drones, συστημάτων anti-drone και την συμμετοχή της στην σχεδίαση και την κατασκευή των νέας γενιάς φρεγατών των ΗΠΑ κλάσης Constellation στα ελληνικά ναυπηγεία", είπε ο κ. Δένδιας.

"Αυτό αποτελεί μία τεράστια πρόκληση", είπε και συνέχισε: "Είμαστε ένα υπερήφανο ναυτικό έθνος και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας που θα είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε από κοινού μία πλατφόρμα τόσο σημαντική όπως η Constellation".

Ο κ. Δένδιας είπε ότι για να συμφωνηθεί ο προσδιορισμός των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των πλοίων θα απαιτηθεί διάστημα περίπου 2 ετών. Προσέθεσε ότι τα ελληνικά ναυπηγεία θα μπορούν να συντηρούν τα πλοία ανάλογης κλάσης άλλων χωρών. "Η Ελλάδα σκοπεύει να δαπανήσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ στην τρέχουσα δεκαετία για την απόκτηση σύγχρονων οπλικών συστημάτων όπως τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τις γαλλικές φρεγάτες Belhara ενώ σκοπεύει να αποκτήσει στόλο σύγχρονων ελικοπτέρων Black Hawk από τις ΗΠΑ", κατέληξε.

