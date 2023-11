Οικονομία

Ναυπηγεία Ελευσίνας: υπεγράφη η συμφωνία χρηματοδότησης (εικόνες)

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Ναυπηγεία Ελευσίνας έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος.

Υπεγράφη, σήμερα, Δευτέρα 6 Νοεμβρίου, η συμφωνία χρηματοδότησης των Ναυπηγείων Ελευσίνας από τον αμερικανικό αναπτυξιακό χρηματοδοτικό οργανισμό US International Development Finance Corporation (DFC), ύψους 125 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ONEX Shipyards & Technologies, Πάνος Ξενοκώστας, αναφέρθηκε στη συμβολή τόσο της αμερικανικής όσο και της ελληνικής κυβέρνησης για να επιτευχθεί η συμφωνία.

«Είμαστε εδώ και φτιάχνουμε ναυπηγεία για τους Έλληνες εφοπλιστές» είπε και πρόσθεσε ότι περίπου το 80% των πλοίων στα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου είναι πλοία Ελλήνων εφοπλιστών.

«Απαιτούνται επενδύσεις εκατομμυρίων γιατί οι υποδομές είχαν απαξιωθεί» εξήγησε ο κ. Ξενοκώστας, αναφέροντας ότι ο όμιλος ONEX Shipyards & Technologies έχει προχωρήσει σε επενδύσεις 80 εκατομμυρίων ευρώ.

«Το πλάνο μας - μετά την συμφωνία με τον DFC - αφορά σε συνολικές επενδύσεις 500 εκατομμυρίων ευρώ» επισήμανε ενώ διευκρίνισε ότι περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ αφορούν σε έργα υποδομών.

«Η σημερινή υπογραφή είναι μια σφραγίδα φιλίας του ελληνικού και του αμερικανικού λαού» κατέληξε ο κ. Ξενοκώστας.

Τη συμφωνία χρηματοδότησης υπέγραψαν ο κ. Ξενοκώστας και ο CEO του DFC Scott Nathan.

Μετά την υπογραφή, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα George Tsunis, στο χαιρετισμό του, χαρακτήρισε ιδιαίτερη τιμή να βρίσκεται σήμερα στην υπογραφή της συμφωνίας. Με τη βοήθεια της αμερικανικής χρηματοδότησης «θα δούμε τα ναυπηγεία της Ελευσίνας να ανθούν και πάλι».

Αναφέρθηκε στις κοινές αξίες του ελληνικού και αμερικανικού λαού, τη δημοκρατία, το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, τη φροντίδα του περιβάλλοντος ενώ πρόσθεσε: «Η Αμερική στέκεται δίπλα στην Ελλάδα, σήμερα και για πάντα.Η δουλειά στα ναυπηγεία δίνει τη δυνατότητα σε πολύ κόσμο να έχει αξιοπρέπεια» κατέληξε ο αμερικανός πρέσβης.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας ανάφερε ότι «στο βήμα έπρεπε να είναι ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης για να μιλήσει πριν από εμένα». «Λίγοι», συνέχισε, «ξέρουν την προσπάθεια που κατέβαλλε για να μπορούμε σήμερα να γιορτάζουμε τα εγκαίνια της νέας δεξαμενής».«Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα, το έθνος με το μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, να μην έχει ισχυρά και βιώσιμα ναυπηγεία στη χώρα μας» τόνισε ο κ. Σκρέκας.«Οφείλουμε να στηρίζουμε ανθρώπους σαν τον Πανό Ξενοκώστα» που έχουν «όραμα» ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης. Η σημερινή υπογραφή «δείχνει», είπε, «την πίστη του DFC στα ελληνικά ναυπηγεία και τους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτά». «Θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις τα ναυπηγεία Ελευσίνας ώστε να προχωρήσουν μπροστά. Να σαλπάρουν σε νέους δρόμους ανάπτυξης» υπογράμμισε ο κ. Σκρέκας.

Ο υπουργός Εργασίας ‘Αδωνις Γεωργιάδης εμφανώς συγκινημένος ευχαρίστησε τον κ. Σκρέκα για την αναγνώριση της συμβολής του. «Παραλάβαμε πάνω από 400 εκατ. χρέη, εργάτες χωρίς δουλειά, μια διοίκηση που δεν ήθελε να φύγει και τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού να μην έχουν παραδοθεί» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης για τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Συνεχάρη τους εργάτες στα ναυπηγεία «που στήριξαν πάνω από όλους την προσπάθεια μου» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Χαρακτήρισε «αληθινό πρωταγωνιστή» της σημερινής ημέρας τον Πανό Ξενοκώστα και υπογράμμισε: «Δεν θα είχε γίνει τίποτα εάν δεν είχε αυτό το πάθος. Αν δεν υπάρχει εκείνη η προσωπικότητα που είναι διατεθημένη να βγει μπροστά, τίποτα δεν προχωράει. Στην περίπτωση της Σύρου και της Ελευσίνας ο άνθρωπος αυτός έχει ονοματεπώνυμο και αυτό είναι Πάνος Ξενοκώστας».

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Ναυπηγεία Ελευσίνας έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, η γενικής γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης Βίκυ Λοΐζου, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, πρώην υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας και βουλευτής Επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, πλήθος υψηλόβαθμων στελεχών της ONEX Shipyards & Technologies και του DFC αλλά και του ναυτιλιακού και εφοπλιστικού κόσμου ευρύτερα καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας και των εργαζόμενων στα ναυπηγεία.

‘Οπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο όμιλος ONEX Shipyards & Technologies «για πρώτη φορά, ο αμερικάνικος αναπτυξιακός χρηματοδοτικός οργανισμός των ΗΠΑ, DFC, προχωρά σε χρηματοδότηση ενός αντίστοιχου εγχειρήματος».

Με τον τρόπο αυτό, προστίθεται στην ανακοίνωση, επιβεβαιώνεται «η κομβική σημασία των μεγαλύτερων ναυπηγείων της χώρας, ως γεωστρατηγικού κόμβου της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου».

Εξάλλου, σήμερα πραγματοποιήθηκαν και τα εγκαίνια της σύγχρονης δεξαμενής «Στρατής Γ. Ανδρέαδης» των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

Ο αγιασμός πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 13:40 ενώ ακολούθησε η τελετή ονοματοδοσίας της δεξαμενής με το καθιερωμένο κόψιμο της κορδέλας στο οποίο, ανάμεσα σε άλλους, συμμετείχαν ο Κώστας Σκρέκας και ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης.

«Η ανακατασκευή και αναβάθμιση της δεξαμενής, κατηγορίας panamax, ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ παραδίδοντας και πάλι σε λειτουργία ένα από τα σημαντικότερα assets της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας» επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ομίλου ONEX Shipyards & Technologies.

