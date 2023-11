Life

“Το Πρωινό” – Γεωργιάδης: Ο Κασσελάκης, ο γάμος με την Μανωλίδου και η τούρτα που έσβησε στο πλατό (βίντεο)

Ο Άδωνις Γεωργιάδης βρέθηκε στον καναπέ του "Πρωινού" και μίλησε στο Γιώργο Λιάγκα για όλα. Τι είπε για τα δημοσιεύματα που αφορούν στο γάμο του αλλά και τον αγώνα τέννις που έπαιξε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Υπουργός Εργασίας, Άδωνις Γεωργιάδης βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής "Το Πρωινό" και μίλησε για όλα στον Γιώργο Λιάγκα. Ποιο πιστεύει ότι θα είναι το πολιτικό μέλλον του Κασσελάκη, τι απαντά σε δημοσιεύματα για κρίση στο γάμο του και ποιοι είναι οι φίλοι του μέσα από την πολιτική.

Με αφορμή τα γενέθλια του σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε σε ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα πως "αθλούμαι, προσέχω την διατροφή μου και παίζω τέννις" ενώ όπως ανέφερε "μετά από εγχείρηση που έκανα στη μέση ο γιατρός που με ανέλαβε με έπεισε να κάνω κάθε πρωί κοιλιακούς και ραχιαίους, ώστε να βοηθήσω την αποκατάσταση. Άλλωστε θεωρώ πως όταν αθλούνται τα δημόσια πρόσωπα παρακινούν και τον κόσμο να αθληθεί", ενώ παραδέχτηκε πως ο πρωθυπουργός τον έχει κερδίσει σε αγώνα τέννις που έπαιξαν μαζί και πως είναι πολύ καλύτερος παικτης από εκείνον.

Για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως "θεωρώ ότι έχει κάνει όλα τα λάθη που θα μπορούσε να κάνει μαζεμένα. Είναι όμορφος και λαμπερός όμως αυτό δεν αρκεί για την πολιτική" . Παράλληλα, χαρακτήρισε "φρικώδες το γεγονός ότι βγήκε και μίλησε για παρένθετη μητέρα - πράγμα παράνομο - αλλά και για επιλογή φύλου των παιδιών" ενώ σε ερώτηση για το αν θεωρεί πως ο Κασσελάκης θα "φτάσει" ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις Ευρωεκλογές απάντησε πως "'ετσι όπως το πάει θεωρώ πως όχι".

Απαντώντας ακόμη σε δημοσιεύματα που κατά καιρούς τον θέλουν να βρίσκεται σε κρίση με τη σύζυγό του, Ευγενία Μανωλίδου ο ίδιος είπε πως "όταν είχε βγει ένα δημοσίευμα σε ένα site για ξυλοδαρμό στην αρχή το πήραμε με την Ευγενία στην πλάκα, δεν ασχολήθηκα, όμως αργότερα τα τρολ του ΣΥΡΙΖΑ τον έκαναν πρώτο θέμα στα site. Ήταν και προεκλογική περίοδοςΕίμαστε παντρεμένοι 20 χρόνια και είμαστε πολύ αγαπημένοι".

Για τους φίλους που έχει αποκτήσει μέσω της πολιτικής είπε πως "ο Πλεύρης είναι κολλητός μου φίλος, όπως πολύ φίλος μου είναι και ο Παπαθανάσης αλλά και τώρα ο Σπανάκης που έχουμε ταιριάξει πολύ" ενώ όπως επεσήμανε "από την πολιτική μόνο χάνεις λεφτά, δεν κερδίζεις"

Στο τέλος της συνέντευξης, οι συντελεστές της εκπομπής έφεραν μία γαλάζια τούρτα στον Υπουργό και του ευχήθηκαν "Χρόνια Πολλά", με την Λίτσα Πατέρα να δηλώνει πως είναι δυνατός συνδυασμός το Σκορπιός με Σκορπιό που είναι ο κ. Γεωργιάδης.

Ολόκληρη η συνέντευξη του κ. Γεωργιάδη:

