Ναυπηγεία Ελευσίνας: Η US DFC χρηματοδοτεί την εξυγίανση με 125 εκατομμύρια δολάρια

Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της DFC ανακοίνωσε ο Τζορτζ Τσούνης. Τι δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.



Με το ποσό των 125.000.000 δολαρίων μέσω δανείου προς την ONEX Shipyards χρηματοδοτεί το Σχέδιο Εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας η Αναπτυξιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (U.S. International Development Finance Corporation - DFC), όπως αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της DFC. Το τελικό ποσό είναι αυξημένο από τα 102.000.000 δολάρια που είχαν προγραμματιστεί αρχικά.



Πληροφορηθείς την θετική αυτή για την ελληνική ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία και ειδικότερα τα Ναυπηγεία Ελευσίνας εξέλιξη, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:



«Πριν λίγο λοιπόν ο εξοχότατος Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Τζορτζ Τσούνης ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η εσωτερική διαδικασία της U.S. International Development Finance Corporation για το δάνειο προς την ONEX Shipyards για την χρηματοδότηση του Σχεδίου Εξυγιάνσεως των Ναυπηγείων Ελευσίνος και μάλιστα τελικά εγκρίθηκαν 125.000.000 δολάρια, δηλαδή περισσότερα από τα 102.000.000 δολάρια που είχα ανακοινώσει στην Βουλή.



Πλέον το μόνον που μένει είναι η έγκριση του Σχεδίου από το αρμόδιο δικό μας Δικαστήριο, βάσει του πτωχευτικού μας δικαίου και η αναγέννηση των Ναυπηγείων οριστικά ξεκινά.



Θερμά Συγχαρητήρια στους εργάτες των Ναυπηγείων Ελευσίνος για την δύναμη και την ωριμότητα που έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι υπερήφανος για αυτούς καθώς και όλους μου τους συνεργάτες που βοήθησαν ώστε όλο αυτό να γίνει πραγματικότητα».

