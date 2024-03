Πολιτισμός

Τέτη Σχοινάκη: “Έφυγε” από τη ζωή η ηθοποιός

Πέθανε η ηθοποιός που έδωσε σκληρή μάχη για τη ζωή της.

Πέθανε η ηθοποιός Τέτη Σχοινάκη, όπως έκανε γνωστό η Άννα Φόνσου, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η Τέτη Σχοινάκη έδωσε σκληρή μάχη με τον καρκίνο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, όμως σήμερα το πρωί νικήθηκε.

Είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο «Σωτηρία» τις τελευταίες ημέρες και σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, σε ηλικία 68 ετών.

