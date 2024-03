Οικονομία

ΕΕΚΕ: “Κούρεμα” δανείου δεκάδων χιλιάδων ευρώ από καταναλωτή

Ποιο ήταν το αρχικό ύψος του δανείου και τι ποσό διαγράφτηκε από την αρμόδια αρχή, με τη βοήθεια της ΕΕΚΕ.

Σε μία επιτυχημένη ρύθμιση καταναλωτικού δανείου προχώρησε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) της ΓΣΕΕ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης, το χρέος του καταναλωτή ανερχόταν σε 26.182,45€ τα οποία αδυνατούσε να αποπληρώσει εξαιτίας του χαμηλού εισοδήματός του. Με τη διαμεσολάβηση της ΕΕΚΕ, διαγράφηκε το 91,60% του δανείου, δηλαδή 23.982,45€

H ΕΕΚΕ παρέχει από το 2010 στους καταναλωτές υποστήριξη και συμβουλευτική για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα.

Με την ανακοίνωση καλούνται οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα στη ρύθμιση των οφειλών τους, να επικοινωνούν με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

