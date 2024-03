Κόσμος

Τουρκία: Νέα αύξηση πληθωρισμού το Φεβρουάριο

Ποιους φόβους εκφράζουν δημοφιλείς οικονομολόγοι της γειτονικής χώρας σχετικά με τη σταθερότητα της τουρκικής οικονομίας.

Η τουρκική Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό το Φεβρουάριο. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 4,53% τον Φεβρουάριο, ενώ σε ετήσια βάση ανήλθε στο 67,07%.

Η ομάδα με τη χαμηλότερη αύξηση σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους ήταν τα είδη ένδυσης και υπόδησης με 43,44%.

Από την άλλη πλευρά, η κύρια ομάδα με την υψηλότερη αύξηση σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους ήταν τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία με 94,78%.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, το Φεβρουάριο του 2024, μεταξύ των 143 κλάδων που καλύπτει ο δείκτης, οι δείκτες 12 κύριων κλάδων μειώθηκαν, ενώ οι δείκτες 6 κύριων κλάδων παρέμειναν αμετάβλητοι. Οι δείκτες 125 κλάδων αυξήθηκαν.

ENAG: 121.98% ο πληθωρισμός

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ENAG, της ομάδας ανεξάρτητων οικονομολόγων, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 4,32% το Φεβρουάριο. Η αύξηση του E-CPI για τους τελευταίους 12 μήνες ήταν 121,98%.

Κάνοντας μια δήλωση για το θέμα στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οικονομολόγος Μαχφί Εϊλμέζ αναρωτήθηκε «Μήπως ετοιμάζεται ο δρόμος για το ΔΝΤ»;

Subat ay? enflasyonu TUIK'e gore % 4,53, ENAG'a gore % 4,34 artt?. 12 ayl?k enflasyon TUIK'e gore % 67,07, ENAG'a gore % 121,98 artt?. TUIK, ENAG'? ayl?k bazda gecti. IMF haz?rl?g? m?? — Mahfi Egilmez (@mahfiegilmez) March 4, 2024

