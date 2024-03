Οικονομία

Πληθωρισμός τροφίμων: Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση της Ευρώπης

Τον δεύτερο υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρώπη, τουλάχιστον με βάση τον κατάλογο των χωρών που έχουν ήδη δημοσιεύσει τα σχετικά στοιχεία, εμφανίζει η Ελλάδα για τον Φεβρουάριο, καθώς, ενώ ο εναρμονισμένος δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,2%, ο δείκτης στον οποίο εντάσσονται και τα είδη διατροφής κατέγραψε αύξηση 5,8%.

Η αποκλιμάκωση του ρυθμού αύξησης των τιμών στα τρόφιμα -σημειώθηκε μεταβολή 7,6% τον Δεκέμβριο και 7,1% τον Ιανουάριο- είναι μια ένδειξη προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο δεν συνιστά και λόγο πανηγυρισμού.

Κυρίως, διότι σε μεγάλο βαθμό η συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των τιμών οφείλεται σε τεχνικούς λόγους. Η μεταβολή του κλαδικού δείκτη προκύπτει από τη σύγκριση της φετινής τιμής με την αντίστοιχη περσινή. Από τη στιγμή όμως που ο παρονομαστής του κλάσματος είναι υψηλός, εύλογο είναι το ποσοστό να μειώνεται, σύμφωνα με το naftemporiki.gr. Και ο παρονομαστής στην προκειμένη περίπτωση είναι υψηλός επειδή το επώδυνο για τα νοικοκυριά ράλι στις τιμές των τροφίμων ήταν ήδη σε εξέλιξη και τον Φεβρουάριο του 2023.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλαδικός δείκτης τροφίμων, ποτών και καπνικών προϊόντων της Ε.Ε. έφτασε τον Φεβρουάριο στις 130 μονάδες, που σημαίνει ότι πλέον οι συσσωρευμένες ανατιμήσεις σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα έχουν ξεπεράσει το 30%.

Τα αναλυτικά στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στην Ελλάδα θα δημοσιευτούν την επόμενη Παρασκευή και τότε αναμένεται να αποτυπωθεί αυτό που ήδη διαφάνηκε από τα χθεσινά στοιχεία της Eurostat: τα συνεχιζόμενα ρεκόρ ακρίβειας σε βασικές κατηγορίες τροφίμων.

