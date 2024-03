Life

"Dragons' Den Greece II": Οι συμφωνίες και οι επενδύσεις του 7ου επεισοδίου (βίντεο)

Δείτε τι έγινε στο φαντασμαγορικό show του ΑΝΤ1 για την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία

Το 7ο επεισόδιο του DRAGONS’ DEN GREECE II, την Παρασκευή 1η Μαρτίου, έκλεισε με συνολικές επενδύσεις 155.000€ από προσωπικά κεφάλαια των DRAGONS σε ιδέες και επιχειρήσεις που τους εντυπωσίασαν, με το συνολικό ποσό επενδύσεων μέχρι στιγμής να φτάνει τις 996.000€!

Για άλλη μια φορά, είδαμε να γίνονται συμφωνίες που μπορεί να αλλάξουν για πάντα το μέλλον κάποιων ανθρώπων.

Τρεις φιλόδοξοι επιχειρηματίες κατάφεραν να πείσουν τους DRAGONS να επενδύσουν στην επιχειρηματική τους ιδέα στο 7ο επεισόδιο του DRAGONS’ DEN GREECE II.

Ο Άγγελος Φωκιανός, συνιδρυτής της εταιρείας BOOBAM, έκανε συμφωνία με τον Δημήτρη Μάλλιο έναντι 100.000€ για το 30% της εταιρείας του με βιώσιμα χρηστικά προϊόντα.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Ο επιχειρηματίας Δημήτρης Ιωαννίδης, με την εταιρεία του με χειροποίητα αρχαιοελληνικά σανδάλια OLYMPIA GREEK SANDALS, έκλεισε συμφωνία με τον Τάσο Οικονόμου και τον Χάρη Βαφειά έναντι 20.000€ για το 20% επί των πωλήσεων στο εξωτερικό, με την προϋπόθεση να δεχτεί η Μαρία Ολυμπία να γίνει brand ambassador.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Ο νεαρός επιχειρηματίας από την Ξάνθη Χρήστος Στυλαϊδής, ιδρυτής της εταιρείας i-ΑΒΟΧ, ήρθε προετοιμασμένος να διεκδικήσει μία επένδυση από τους DRAGONS και κατάφερε να κλείσει συμφωνία με τον Λέοντα Γιοχάη και τη Μαρία Χατζηστεφανή έναντι 35.000€ για το 20% της εταιρείας του με custom υπολογιστές & κάθετη υδρόψυξη σκληρού σωλήνα.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Aν και δεν κατάφεραν όλοι οι επιχειρηματίες να πείσουν τους Έλληνες DRAGONS να επενδύσουν στις ιδέες τους από το DRAGONS’ DEN όλοι βγαίνουν κερδισμένοι, γιατί ένα «όχι» πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει κάποιον σε έναν καλύτερο δρόμο επιβεβαιώνοντας πως το βασικότερο συστατικό της επιτυχίας είναι η αποτυχία!

Οι 6 DRAGONS θα γνωρίσουν νέους επιχειρηματίες την Παρασκευή 8 Μαρτίου στις 22:00.

Δείτε το trailer:

Ο 3ος κύκλος του Dragons’ Den έρχεται! Τώρα, έχεις την ευκαιρία!

Μπες στο https://www.antenna.gr/dragonsden/form και δήλωσε συμμετοχή στο μεγαλύτερο reality επιχειρηματικότητας, παρουσίασε την επιχειρηματική ιδέα σου στους DRAGONS και κλείσε τη συμφωνία της ζωής σου.

DRAGONS’ DEN GREECE ΙΙ_ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 22:00 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producers: Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης

Showrunner: Άτζυ Ντρίβα

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αντώνης Λιναρδάτος

Οργάνωση Παραγωγής: Δημήτρης Κοντογιάννης

Αρχισυνταξία: Νατάσα Λιαπάκη

Σκηνογραφική Επιμέλεια: Γιάννης Βάμβουρας

Σκηνοθεσία: Ειρήνη Λουκάτου

Εκτέλεση Παραγωγής: Antenna Studios

