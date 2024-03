Πολιτική

Σακελλαρίδης: Ο Τσίπρας έπρεπε να είχε κάνει αυτοκριτική το 2019

Σχολιάζει πώς ''είδαν'' στη Νέα Αριστερά την αυτοκριτική που έκανε προ ολίγων ημερών σε Συνέδριο ο Αλέξης Τσίπρας.

Για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9,84 ο υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ότι: «Θα ήταν πιο χρήσιμο να είχε μιλήσει νωρίτερα, μετά την πρώτη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές του 2019».

Για τη Νέα Αριστερά, όπου εκτελεί τον ρόλο του υπεύθυνου Πολιτικού Σχεδιασμού για τις Ευρωεκλογές, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, δήλωσε: «Υπάρχουν πολλές παγίδες όπως η επανάληψη του ΚΚΕ Εσωτερικού ή του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να δούμε γιατί υπάρχει αυτή η κρίση αξιοπιστίας της Αριστεράς σήμερα. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε πολιτικό σχέδιο, να συγκροτήσουμε ταυτότητα για την Αριστερά του 2024 και όχι να επαναλάβουμε την ιστορία. Κάνουμε την αυτοκριτική μας. Δεν θέλουμε να τα ρίξουμε όλα στη νέα πολιτική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Προϋπήρχαν παθογένειες οι οποίες κορυφώθηκαν με γεωμετρική πρόοδο με την έλευση του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία».

Μιλώντας για τους στόχους της Νέας Αριστεράς, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι στόχος είναι η ανάπτυξη πολιτικού σχεδίου και η συγκρότηση ταυτότητας. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δεν θα διστάζει να πάρει ξεκάθαρη θέση σε σημαντικά ζητήματα όπως το προσφυγικό-μεταναστευτικό, επισημαίνοντας ότι «δεν αντιμετωπίζεται χτίζοντας φράχτες στον Έβρο».

«Ήταν ενδιαφέρουσα η ομιλία του κ. Τσίπρα στο Συνέδριο της Καθημερινής και μου έκανε εντύπωση η αυτοκριτική που έκανε. Τόσο εγώ όσο και άλλα στελέχη της Νέας Αριστεράς, θεωρούμε ότι αυτό θα έπρεπε να είχε συμβεί αρκετό καιρό νωρίτερα, το 2019, μετά την πρώτη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές. Θα ήταν περισσότερο χρήσιμο για το κόμμα και ενδεχομένως να είχε τραβήξει άλλη ρότα η αντιπολίτευση. Ο χρονισμός έχει σημασία στην πολιτική, το πότε επιλέγεις να την κάνεις. Χρειάζεται γενναία αυτοκριτική για να εντοπίσεις λάθη και παραλείψεις, να δεις γιατί η κοινωνία γυρνά την πλάτη στην Αριστερά. Πάντως, ο κ. Τσίπρας, δεν μπορεί να ενταχθεί στον εκλογικό προγραμματισμό στης Νέας Αριστεράς» πρόσθεσε.

