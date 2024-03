Κοινωνία

Ερμού - Επίθεση με μαχαίρι: Νέα στοιχεία για τον δράστη

Πότε έφθασε στην Ελλάδα ο δράστης και τι βρέθηκε στην κατοχή του. Ποια η κατάσταση της υγείας της κοπέλας.

Νέα στοιχεία για τον δράστη της επίθεσης με μαχαίρι στην Ερμού με θύμα μια 22χρονη κοπέλα.

Σύμφωνα με αυτά, ο δραστης ιρακινής καταγωγής έφτασε στην χώρα μας μια ημέρα πριν κανει την επίθεση.

Είχε στην κατοχή του γερμανικό διαβατήριο. Από Γερμανία πήγε στη Σερβία και έπειτα εδώ στην Ελλαδα. Στο σακίδιο του οι Αρχές βρήκαν μόνο τρόφιμα και μάλιστα δεν είχε βρει και τόπο διαμονής.

Αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.

Όσον αφορά την 22χρονη κοπέλα συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμος, βγήκε από την Μονάδα Ενταντικης Θεραπείας και έχει μεταφερθεί σε κοινό θάλαμο.

Βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση με τους γιατρους να παρακολουθούν την εξέλιξη της υγείας της.