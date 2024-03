Life

“Παγιδευμένοι”: Sneak preview από το επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το νέο συγκλονιστικό νέο επεισόδιο της σειράς "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1.

Θα πουν το «τέλος» ο Δημήτρης και η Άννα;

«Έχω ξεχάσει πώς είναι να ζω χωρίς εσένα, αλλά δεν μπορώ να ζήσω και με σένα…»

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ

Δευτέρα 4 Μαρτίου

Επεισόδιο 39

«Νιώθω πως έχει χαθεί.

Κι όμως, δεν ξέρω πότε έφυγε.»

William Shakespeare

Η Άννα προσπαθεί να εξασφαλίσει την αποφυλάκιση των δικών της μέχρι τη δίκη.

Ο Χατζής κάνει ό,τι μπορεί για να γλιτώσει τον Πάνο Βερβερίδη από την κατηγορία για τη δολοφονία του δημοσιογράφου.

Η Άννα και ο Δημήτρης περνούν δύσκολες μέρες μακριά ο ένας από τον άλλον, σε αντίθεση με τον Σταύρο και την Αγγελική, οι οποίοι διανύουν μία από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής τους.

Η Λίνα εξακολουθεί να κρύβεται.

Η μέρα της δίκης έχει φτάσει. Θα εμφανιστεί η Λίνα; Ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου; Θα καταφέρει, για άλλη μια φορά, η Άννα να σώσει τους δικούς της;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd

#Pagidevmenoi

