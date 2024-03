Κοινωνία

Τέμπη - ΠΑΣΟΚ: Να διαβιβαστεί το σύνολο της δικογραφίας στην Εξεταστική Επιτροπή

Τι απαντούν κύκλοι του προεδρείου της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

Ρεπορτάζ: Τζίνα Στασινοπούλου, Όλγα Παναγιωτίδου

Το συνολικό αποδεικτικό υλικό που έχει στα χέρια της η δικαιοσύνη από το στάδιο της ανάκρισης για την τραγωδία στα Τέμπη, ζητούν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - μέλη της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής.

Η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ αναφέρει «Η δικογραφία είναι ελλιπής, λείπουν οι καταθέσεις κρίσιμων μαρτύρων, λείπουν έγγραφα που έχουν καταθέσει μάρτυρες, λείπουν απολογίες κατηγορουμένων.»

Κύκλοι του προεδρείου της εξεταστικής επιτροπής για τα Τέμπη απαντούν «Η εξεταστική επιτροπή με επιστολή της στις 15/12/2023 και με υπομνηστική επιστολή στις 24/1/2024 ζήτησε από το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης αντίγραφα των σχετικών εγγράφων - ανακρίσεων της Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας.

Η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας βρίσκεται κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης και ως εκ τούτου με δική του αξιολόγηση το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε να διαβιβάσει το υλικό το οποίο από την πρώτη στιγμή, όπως επισημαίνετε, έχει τεθεί στη διάθεση σας προκειμένου να συντάξετε το πόρισμα σας εντός του χρόνου που η Επιτροπή μας έχει ορίσει.

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση του υλικού που κρίνεται κάθε φορά ότι δύναται να χορηγηθεί σε μια άλλη αρχή αφορά αποκλειστικά και μόνο την εισαγγελική αρχή που χειρίζεται την υπόθεση».

Το ψήφισμα για την απόδοση ευθυνών

Την ίδια ώρα οι υπογραφές στο ψήφισμα για την ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών έχουν φτάσει τις 1,296,779.

Ο Ξενοφών Κοντιάδης, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ανέφερε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Καλημέρα Ελλάδα'' σχετικά με το ψήφισμα ότι «Η δυναμική που έχει δημιουργηθεί με αυτές τις 1.300.000 υπογραφές είναι η βάση για να υπάρξει μία πρόταση νόμου γιατί είναι προφανές ότι αυτό το ψήφισμα δεν έχει διατυπωθεί από νομικούς.»

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, εφόσον η διατύπωση του ψηφίσματος έχει μορφή σχεδίου νόμου και συγκεντρώσει εκ νέου 500.000 υπογραφές τότε η Βουλή είναι υποχρεωμένη να τη συζητήσει.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης έκανε σχετική ερώτηση στην υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως: «Έχει κινητοποιήσει την Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να προχωρήσει άμεσα στην εισαγωγή στη Βουλή και την ψήφιση του εκτελεστικού του Συντάγματος Νόμο για το αναθεωρημένο άρθρο 73, ώστε να εφαρμοστεί στην περίπτωση των Τεμπών;».

Οι έρευνες των αρχών τελείωσαν στην ουσία στις 3 Μαρτίου αποκαλύπτει στον ΑΝΤ1ο πραγματογνώμονας των οικογενειών των θυμάτων στα Τέμπη Κώστας Λακαφώσης λέγοντας: «2 Μαρτίου σήκωσαν οι γερανοί το καμένο βαγόνι του κυλικείου, έψαξαν όλη την ημέρα ότι μπορούσαν να βρουν και την επόμενη μέρα το πρωί κάποιος αποφάσισε ότι τέλος οι έρευνες ότι ήταν να βρούμε το βρήκαμε».

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε σχετικά με το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών : «Δεν υπήρχε μπάζωμα επαναλαμβάνω, υπήρχε στρώσιμο από υλικά που έκαναν το έδαφος σταθερό για να πατήσουν οι γερανοί και να σηκώσουν τα βαγόνια και να βρουν τυχόν επιζώντες και να μαζέψουν τους νεκρούς».

Κρίσιμο θεωρετίαι ότι ο χώρος δεν αποκλείστηκε έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες των πραγματογνωμόνων.