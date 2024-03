Κοινωνία

Αττική Οδός: Κλειστό τμήμα της το βράδυ της Δευτέρας

Ποιο σημείο της Αττικής Οδού θα παραμείνει κλειστό τη νύχτα της Δευτέρας. Οι εναλλακτικές για τους οδηγούς.

Κλειστός θα παραμείνει λόγω εργασιών ο δυτικός κλάδος της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού στην κατεύθυνση προς Βριλήσσια / Ελευσίνα από τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας 04/03 έως τις 06:00 το πρωί της Τρίτης 05/03

Πιο συγκεκριμένα κλειστός λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης του οδοστρώματος θα παραμείνει από τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας 04/03/2024 έως τις 06:00 το πρωί της Τρίτης 05/03/2024, ο δυτικός κλάδος της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού στην κατεύθυνση προς Βριλήσσια / Ελευσίνα.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν να κινηθούν ως εξής:

Ευθεία προς Μαρκόπουλο – Αεροδρόμιο, μέσω του συνδετήριου κλάδου του κόμβου Λεονταρίου (κόμβος Υ7), έως τον Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Παιανίας (Σ.Ε.Α. Μεσογείων), όπου θα αναστρέψουν στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, ή

Ευθεία προς Ραφήνα, στη συνέχεια να αναστρέψουν προς Ελευσίνα μέσω του κόμβου Παλλήνης (κόμβος Υ8) χωρίς την εκ νέου καταβολή τέλους διοδίων και έπειτα μέσω του συνδετήριου κλάδου του κόμβου Λεονταρίου (κόμβος Υ7) να κατευθυνθούν προς Ελευσίνα.

Η Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες βαριάς συντήρησης.

