Διόνυσος: Διάρρηξη με λεία πολλών χιλιάδων ευρώ

Ποιος ήταν ο τρόπος δράσης των ληστών που πήραν... "χρυσή λεία" από το σπίτι.

Διαρρηξη με μεγάλη λεία συνέβη στον Διόνυσο σε σπίτι ηλικιωμένων.

Πιο συγκεκριμένα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο ζει σε μία πολυτελή μονοκατοικία στην περιοχή του Διονύσου, έλειπε το τελευταίο δεκαήμερο.

Επιστρέφοντας το απόγευμα της Κυριακής στο σπίτι του, διαπίστωσε ότι άγνωστοι είχαν παραβιάσει, πιθανότατα με λοστό, το παράθυρο στο ισόγειο της μονοκατοικίας, είχαν μπει μέσα, είχαν κάνει φύλλο και φτερό το σπίτι και είχαν αρπάξει χρυσές λίρες, κοσμήματα και ακριβά ρολόγια, τα οποία είχε κρυμμένο το ζευγάρι.

Έχει γίνει καταγγελία στο τμήμα ασφαλείας του Διονύσου, ενώ το εντυπωσιακό στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι οι δράστες γνώριζαν πάρα πολύ καλά πώς να κινηθούν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρώτα έκοψαν το καλώδιο του τηλεφώνου, την τηλεφωνική γραμμή, ούτως ώστε να μην μπορεί να ειδοποιηθεί η εταιρεία σεκιούριτι.

Στη συνέχεια πήραν τον εξωτερικό συναγερμό, τον έσπασαν και τον έβαλαν μέσα σε έναν κουβά με νερό προκειμένου η σειρήνα που ηχεί να μην ακούγεται σε απόσταση αρκετών μέτρων. Μιλάμε λοιπόν για διαβασμένους και πολύ έμπειρους διαρρήκτες.

Προανάκριση το Τμήμα Ασφαλείας Διονύσου.

