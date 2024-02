Κοινωνία

Διόνυσος: Διάρρηξη με “χρυσή” λεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως οι δράστες κατάφεραν να μπουν στο σπίτι, από χώρο υπό κατασκευή. Σε εξαψήφιο νούμερο υπολογίζεται η «μπάζα» των διαρρηκτών.

-

Θύμα διάρρηξης έπεσε το βράδυ του Σαββάτου, ένας 46χρονος, και σύμφωνα με την καταγγελία του οι κλέφτες αφαίρεσαν, χρήματα, τιμαλφή και χρυσές λίρες, συνολικής αξίας άνω των 124.000 ευρώ!

Συγκεκριμένα, ο 46χρονος μετέβη το πρωί της Κυριακής στο Τμήμα Ασφαλείας Διονύσου και κατήγγειλε πως άγνωστοι δράστες μπούκαραν στο σπίτι του στην οδό Αχιλλέως, παραβιάζοντας την πόρτα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του οικήματος και ενώνει τον κάτω με τον πάνω όροφο, ο οποίος είναι ακόμη υπό κατασκευή.

Αφού ερεύνησαν τους χώρους, αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο από την ντουλάπα υπνοδωματίου, το οποίο ήταν πακτωμένο και περιείχε το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ, τιμαλφή αξίας 6.000 ευρώ και πέντε χρυσές λίρες συνολικής αξίας 2.000 ευρώ.

Επιπλέον, από το δωμάτιο αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 6.800 ευρώ, τιμαλφή συνολικής αξίας 87.000 ευρώ και τρεις τραπεζικές κάρτες. Από την αποθήκη της οικίας αφαίρεσαν μια τσάντα πλάτης, η οποία περιείχε το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ, σύμφωνα με το vradini.gr. Η συνολική ζημία σε μετρητά ανέρχεται σε 29.300 ευρώ, σε τιμαλφή στα 93.000 ευρώ και σε χρυσές λίρες στα 2.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως το σπίτι φυλασσόταν ωστόσο ο φύλακας ο οποίος βρισκόταν στο μπροστινό μέρος του σπιτιού, δεν αντιλήφθηκε το την κλοπή.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Απανθρακώθηκε οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε από γέφυρα

Απεργία 28/02: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - Ποιοι κλάδοι θα συμμετέχουν

Ιερέας inlfuencer “μαγνητίζει” νέους μέσω Tik Tok (βίντεο)