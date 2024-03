Κοινωνία

Χαϊδάρι: νεαρός προσπάθησε να αρπάξει ανήλικη

Στον συλληφθέντα, είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι για πορνογραφία ανηλίκων.

Ένας 22χρονος συνελήφθη για απόπειρα αρπαγής μίας 16χρονης, τα ξημερώματα της Κυριακής στο Χαϊδάρι.

Μάλιστα, στον συλληφθέντα είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι για πορνογραφία ανηλίκων.

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Κυριακής όταν η ανήλικη επέστρεφε στο σπίτι της μετά από διασκέδαση. Ο 22χρονος την περίμενε μέσα σε ένα ΙΧ αυτοκίνητο και μόλις την είδε, όρμηξε επάνω της και προσπάθησε να την βάλει με το ζόρι μέσα στο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ακολούθησε πάλη μεταξύ των δύο, με την κοπέλα να τραυματίζεται ελαφρά και να της πέφτει ένα σκουλαρίκι, το οποίο πήρε ο 22χρονος.

Στη συνέχεια η 16χρονη έκανε καταγγελία στο Τμήμα Ασφαλείας Χαϊδαρίου, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο 22χρονος, ο οποίος θα οδηγηθεί στον ανακριτή την Τετάρτη.

