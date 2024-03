Αθλητικά

Τεντόγλου: Δεν ήταν καλός αγώνας - “Σάπιο” το μετάλλιο (βίντεο)

Τι είπε ο "χρυσός" Μίλτος Τεντόγλου κατά την άφιξή του σην Αθήνα.

Ο Μίλτος Τεντόγλου επέστρεψε στη Ελλάδα, έχοντας στο στήθος του το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού στίβου.

Στο αεροδρόμιο, πραγματοποίησε δηλώσεις και μεταξύ άλλων είπε πως "δεν ήταν καλός αγώνας. Το χρυσό είναι καλό, αλλά σαν αγώνα και σαν αυτό που είμαι, σαν επίδοση, δεν ήταν καλός".

"Κρατάω ότι η αποστολή μας ήταν πολύ καλή, σαν Ελλάδα" είπε ακόμη και συνεχάρη τον συναθλητή του Μανώλη Καραλή.

"Δεν αφιερώνω πουθενά αυτό το μετάλλιο είναι... σάπιο" είπε και τόνισε πως "το πρωί δεν μου πάει. Άλλο να κερδίζεις το χρυσό με 8.40 και άλλο με 8.20".

Για την αφιέρωση του μεταλλίου του προπονητή του Πομάσκι στους νεκρούς στα Τέμπη, είπε πως "είναι πολύ καλός άνθρωπος και τον συγκινεί στα αλήθεια αυτό".

