Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν τις προτομές των Μακεδονομάχων

Άγνωστοι έγραψαν συνθήματα με μπογιές, στις προτομές των Μακεδονομάχων.

Άγνωστοι βανδάλισαν τις προτομές των Μακεδονομάχων που βρίσκονται στην ομώνυμη πλατεία, πάνω από τον σταθμό του μετρό «Αγίας Σοφίας» στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που ανάρτησε η σελίδα «Σωματείο Φίλοι του Ιστορικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης» στο Facebook, τα άτομα έβαψαν με σπρέι τις βάσεις στις οποίες βρίσκονται οι προτομές.

Συνεργείο της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης καθάρισε σήμερα το πρωί τις μπογιές από τις προτομές.

