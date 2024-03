Δίκη Πισπιριγκου: Άγριο επεισόδιο με Δασκαλάκη - “Δε θα ξαναπιάσεις τα παιδιά στο στόμα σου” του φώναξε

Κοινωνία

Νωρίτερα ο Μάνος Δασκαλάκης κατέθεσε για τους θανάτους της Ίριδας και της Μαλένας. Μίλησε για τα δύο παιδία με δάκρυα στα μάτια.

Φραστικό επεισόδιο υπήρξε μεταξύ του Μάνου Δασκαλάκη και της Ρούλας Πισπιρίγκου με τη λήξη της σημερινής δικαστικής συνεδρίασης για τον θάνατο της Μαλένας και της Ίριδας.

«Δε θα ξαναπιάσεις τα παιδιά στο στόμα σου. Παιχνίδι με τους δημοσιογράφους θέλεις» τού φώναξε η κατηγορουμένη η οποία κατά την κατάθεσή του έδειχνε αρκετές φορές εκνευρισμένη.

Τότε, ο Μάνος Δασκαλάκης τής είπε: «Για ποια παιδιά λες, για τα παιδιά που δολοφόνησε εσύ, θα σου γ@@@@@ ό,τι έχεις και δεν έχεις».

Προς στιγμήν, οι δύο πρώην σύζυγοι κινήθηκαν απειλητικά ο ένας προς το μέρος του άλλου. Χρειάστηκε να επέμβουν οι αστυνομικοί για να συγκρατήσουν την κατηγορούμενη, ενώ τον Μάνο Δασκαλάκη τον σταμάτησαν οι δικηγόροι του.

Είχε προηγηθεί η σχεδόν τετράωρη κατάθεση του Μάνου Δασκαλάκη για τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών, της Μαλένας και της Ίριδας. Εμφανώς φορτισμένος, ο μάρτυρας μίλησε για «εμμονική ζήλεια» που του είχε η πρώην σύζυγός του, αλλά τη χαρακτήρισε άψογη ως μητέρα.

Κλαίγοντας περιέγραψε στο δικαστήριο το τηλεφώνημα της τότε συζύγου του που τον ενημέρωσε ότι η 3,5 ετών Μαλένα μία ημέρα μετά τη χημειοθεραπεία έπαθε ένα επεισόδιο που έμελλε να είναι μοιραίο.

«Δεν θέλω να κλαίω, συγχωρέστε με!» είπε, καθώς μιλούσε για όσα ακολούθησαν το θάνατο της Μαλένας, τον οποίο -όπως και εκείνον της Ίριδας- χαρακτήρισε «δολοφονία».

Ο Μάνος Δασκαλάκης, που βρέθηκε μέσα σε λίγα χρόνια να χάνει τα τρία του παιδιά, κατέθεσε για τη σχέση του με την Ρούλα Πισπιρίγκου αλλά και για τον τρόπο που έφυγαν από τη ζωή οι κόρες του.

Χωρίς να είναι σε θέση να καταθέσει πολλές λεπτομέρειες ως προς τις ημερομηνίες και τους διαλόγους που είχαν λάβει χώρα, ο ίδιος επιχείρησε να απαντήσει στις ερωτήσεις της προέδρου επισημαίνοντας: «Ήρθε η ανακοπή της Τζωρτζίνας και μας έκανε να ξεχάσουμε τα πάντα. Δεν προλάβαινα από το ένα συμβάν να περάσω στο άλλο…».

Περιέγραψε τη σχέση του με τη Ρούλα Πισπιρίγκου, αναφέροντας: «Ό τι μου έλεγε το πίστευα, της είχα τυφλή εμπιστοσύνη» και εξηγώντας: «Τα περισσότερα πράγματα έχουν διαγραφεί από το μυαλό μου. Δεν θέλω καν να σκέφτομαι τι έχει γίνει».

