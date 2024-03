Πολιτική

Σακελλαροπούλου σε Ιερώνυμο και ΔΙΣ: Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στο Προεδρικό Μέγαρο

Η ανακοίνωση της Προέδρου της Δημοκρατίας μετά την άρνηση του Αρχιεπισκόπου και των μελών της ΔΙΣ να μην αποδεχτούν την πρόσκλησή της.

Με μία λιτή ανακοίνωση απάντησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν να παραβρεθούν στο καθιερωμένο γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Όπως τονίζεται από την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τόσο ο Αρχιεπίσκοπος, όσο και τα Μέλη της ΔΙΣ «είναι πάντα ευπρόσδεκτοι στο Προεδρικό Μέγαρο», ενώ είναι «σεβαστή η απόφασή τους να μην αποδεχθούν την πρόσκληση».

Η ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας

«Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου απέστειλε χθες, 4 Μαρτίου, προσκλήσεις προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, και τα Μέλη της Συνόδου, για το καθιερωμένο γεύμα που παραθέτει προς τιμήν τους στο Προεδρικό Μέγαρο, με την ευκαιρία της Εορτής της Ορθοδοξίας. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Δ.Ι.Σ. είναι πάντα ευπρόσδεκτοι στο Προεδρικό Μέγαρο, παράλληλα όμως είναι σεβαστή και η απόφασή τους ως προς το αν θα αποδεχθούν την πρόσκληση».

