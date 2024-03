Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι απόφαση πήρε η Kοινοβουλετική Oμάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση που πήρε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ έπειτα από μια τρίωρη συνεδρίαση.

-

Την απόφαση για καταψήφιση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, επιβεβαίωσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, μετά από τρίωρη και πλέον συνεδρίαση η οποία ολοκληρώθηκε με τη σαφή προειδοποίηση του Νίκου Ανδρουλάκη: «Δεν θα επιτρέψω να υπάρξει ρήγμα στην ψηφοφορία».

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε πως «διαχρονική προγραμματική θέση του κόμματός μας είναι η ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων με αναθεώρηση του άρθρου 16». Μάλιστα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε να συνταχθεί κείμενο δέσμευσης απ' όλους, για αλλαγή του επίμαχου άρθρου κατά τη αναθεώρηση του Συντάγματος για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.

Η συζήτηση ήταν ζωηρή και σε ορισμένες στιγμές έντονη, με τους βουλευτές Νάντια Γιαννακοπούλου και Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο να ασκούν αιχμηρή κριτική, τόσο για το πώς διαμορφώθηκε η αρνητική θέση του κόμματος, όσο και για το γεγονός ότι δεν γίνεται κατανοητή η θέση του. Τέθηκε επίσης θέμα θεσμικής λειτουργίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, με τη συζήτηση να μπορούσε να γίνει νωρίτερα, αλλά δεν θα άλλαζε η θέση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Εξηγώντας τι θέλει το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πώς επιδίωξη είναι:

ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο

ισχυρά μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια,

και ισχυρή ρύθμιση της μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική στον Κ. Μητσοτάκη, λέγοντας μεταξύ άλλων πως τον βοηθά η ανυπαρξία αντιπρότασης. «Δεν μπορεί κάποιοι εδώ και δύο χρόνια να αγοράζουν και να επενδύουν, και να έρχεται ένα νομοσχέδιο κομμένο και ραμμένο στις επενδύσεις τους. Αυτό δεν είναι διευθέτηση» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. «Εμείς όμως, έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση, τόσο για το ορθό πλαίσιο λειτουργίας των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, όσο και για την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου», συμπλήρωσε και τόνισε:

«Με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα σε ένα fund και ένα κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο του εξωτερικού, να ιδρύσουν ένα παράρτημα, επί της ουσίας κερδοσκοπικό στη χώρα μας. Η Ελλάδα ήταν ευρωπαϊκή εξαίρεση και ο κ. Μητσοτάκης μας καθιστά εκ νέου εξαίρεση, καθώς θα επιτρέπεται η ίδρυση κερδοσκοπικών ξένων παραρτημάτων, αλλά όχι ελληνικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων».

Ειδήσεις σήμερα:

Το νομοσχέδιο της Μενδώνη για τα ελληνικά τραγούδια και οι αντιδράσεις (βίντεο)

Meta: Επιβεβαιώθηκαν βλάβες στο Facebook και το Instagram

Μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού: Η πρώτη γυναίκα που μένει έγκυος στην Ελλάδα μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)