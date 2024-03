Αθλητικά

Champions League: Πως Μπάγερν και Παρί πέρασαν στα προημιτελικά

Ανατροπή από τους Βαυαρούς με "λυτρωτή" τον Κέιν, σόου Μπαπέ στο Σαν Σεμπαστιάν.

Η Μπάγερν Μονάχου και η Παρί Σεν Ζερμέν έγιναν οι πρώτες ομάδες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στα προημιτελικά του εφετινού Champions League, με τους Βαυαρούς να «ξυπνούν» απ' τον αγωνιστικό... λήθαργό τους και φτάνουν σ' ένα εμφατικό 3-0... ανατροπής απέναντι στη Λάτσιο και τους πρωταθλητές Γαλλίας να νικούν και στο δεύτερο ματς τη Σοσιεδάδ -αυτή τη φορά με 2-1- έπειτα από νέο «σόου» του Κιλιάν Μπαπέ.

Στην κατάμεστη «Allianz Arena» η Μπάγερν έψαχνε ένα γρήγορο γκολ, για να ισορροπήσει τη σειρά με τη Λάτσιο, η οποία μπήκε στο ματς με προβάδισμα 1-0 απ' το γκολ του Τσίρο Ιμόμπιλε στον πρώτο αγώνα της Ρώμης. Ο θρυλικός φορ των «λατσιάλι» ήταν εκείνος που έχασε και την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο ματς, όταν στο 35' απέτυχε να βρει δίχτυα με κεφαλιά απ' τα τρία μέτρα σημαδεύοντας άουτ.

Τρία λεπτά μετά η Μπάγερν «τιμώρησε» την αστοχία του Ιμόμπιλε με τον δικό της «γκολτζή» Χάρι Κέιν, ο οποίος με κεφαλιά-ψαράκι έδωσε προβάδισμα στη γερμανική ομάδα. Πριν βγει μάλιστα το ημίχρονο, οι Βαυαροί έφεραν πια τον αγώνα στα... μέτρα τους, κάνοντας το 2-0 με κεφαλιά του Μίλερ σε σέντρα-σουτ του Ντε Λιχτ.

Στο δεύτερο 45λεπτο η Μπάγερν κυριάρχησε απόλυτα στο χορτάρι κι έφτασε στο 3-0, ξανά με τον Κέιν, ο οποίος πήρε το... ριμπάουντ απ' την απόκρουση του Προβεντέλ στο πλασέ του Σανέ, ενώ στο 71' ο Μίλερ έχασε άλλη μία μεγάλη ευκαιρία, σημαδεύοντας το αριστερό δοκάρι.

Στη «Reale Arena», η Παρί επιβεβαίωσε τη διαφορά δυναμικότητας και στον δεύτερο αγώνα της με τη Σοσιεδάδ. Σε ένα ματς όπου ο Λουίς Ενρίκε παρέταξε την πιο νεανική ενδεκάδα της Παρί σε αγώνα του Champions League με μέσο όρο ηλικία 23 έτη και 361 ημέρες, οι Παριζιάνοι βρήκαν ένα γρήγορο γκολ με τον Μπαπέ στο 15', έπειτα από ασίστ του Ντεμπελέ, σε μία φάση που η δύναμη του σουτ του Γάλλου... έσκισε το πλαϊνό δίχτυ!

Στο 56' ο Μπαπέ με ωραία κίνηση στο χώρο και πλασέ στην κλειστή γωνία έκανε το 2-0, δείχνοντας πως αν κι έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει απ' την Παρί στο τέλος της σεζόν για να συνεχίσει στη Ρεάλ, θα ήθελε να οδηγήσει τους Παριζιάνους ως το τέλος του δρόμου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στο 89' ο Μερίνο με δυνατό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-1, προσφέροντας στην ομάδα του το γκολ της τιμής που άξιζε.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των δεύτερων αγώνων για τους «16» του Champions League:

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) -Λάτσιο (Ιταλία) 3-0 (38΄, 66΄ Κέιν, 45΄+2΄ Μίλερ) / Α΄ αγ. 0-1: Προκρίθηκε η Μπάγερν Μονάχου με συνολικό σκορ 3-1

(Γερμανία) (Ιταλία) Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 1-2 (89΄ Μερίνο - 15΄, 56΄ Μπαπέ) / Α΄ αγ. 0-2: Προκρίθηκε η Παρί Σεν Ζερμέν με συνολικό σκορ 4-1

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Λειψία (Γερμανία) 06/03

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)- Κοπεγχάγη (Δανία) 06/03

(Αγγλία)- (Δανία) 06/03 Αρσεναλ (Αγγλία)- Πόρτο (Πορτογαλία) 12/03

(Αγγλία)- (Πορτογαλία) 12/03 Μπαρτσελόνα (Ισπανία)- Νάπολι (Ιταλία) 12/03

(Ισπανία)- (Ιταλία) 12/03 Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)- Ιντερ (Ιταλία) 13/03

(Ισπανία)- (Ιταλία) 13/03 Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 13/03

Η κλήρωση για τα προημιτελικά και τα ημιτελικά της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένη για τις 15 Μαρτίου (14:00) στη Νιόν.