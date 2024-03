Κοινωνία

Κούγιας: Η Πισπιρίγκου μηνύει τον Δασκαλάκη - Οργή Λιγνάδη για τον Κασσελάκη

Τι είπε ο ποινικολόγος στον ΑΝΤ1 για την μήνυση στα όρια του Αυτοφώρου κατά του Μάνου Δασκαλάκη μετά το επεισόδιο στο δικαστήριο. Τι απάντησε ο Λιγνάδης στον Κασσελάκη για τα σχόλια του.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τετάρτη ο ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας, ο οποίος αναφέρθηκε στο επεισόδιο μεταξύ Ρούλας Πισπιρίγκου και Μάνου Δασκαλάκη στην δίκη για την παιδοκτονία, αλλά και για τις αναφορές του Στέφανου Κασσελάκη για τον Δημήτρη Λιγνάδη, μετά την έναρξη έρευνας από την Δικαιοσύνη για το πόθεν έσχες του και για το δάνειο που έκανε στον ΣΥΡΙΖΑ πριν από τα Χριστούγεννα.

Σχολιάζοντας την έρευνα από την Δικαιοσύνη, μεταξύ άλλων, ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε, μεταξύ άλλων ό,τι «H ελληνική Δικαιοσύνη έχει τα πιο γρήγορα αντανακλαστικά στον κόσμο όταν αναλαμβάνει να στείλει σπίτι τους, αντί για τη φυλακή, βιαστές πρωθυπουργικούς φίλους και στελέχη της ΝΔ που παρανομούν».

Όπως είπε ο Αλέξης Κούγιας, την νύχτα έλαβε επιστολή από τον Δημήτρη Λιγνάδη, τον οποίο υπερασπίστηκε στην δίκη για τους βιασμούς, με την οποία εκφράζει την έντονη αντίδραση του στις δηλώσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για προφυλάκιση του καλλιτέχνη που παρανόμως έγινε καθώς και για διαδικασίες που τηρήθηκαν στην νομική διαδικασία που ακολούθησε, λέγοντας ότι «ο κ. Κασσελάκης έχει κακούς συμβούλους και θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Ακολούθως, ο ποινικολόγος ρωτήθηκε για την δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου και το επεισόδιο ανάμεσα στην κατηγορούμενη και στον πρώην σύζυγο της και πατέρα των τριών κοριτσιών, Μάνο Δασκαλάκη.

Όπως είπε, εκείνος απουσίαζε από την δίκη λόγω προγραμματισμένων ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε. Όπως τον ενημέρωσε η συνεργάτιδα του γραφείου του που ήταν παρούσα, «όταν βγήκε έξω από την αίθουσα, ο Δασκαλάκης άρχισε να βρίζει σκαιότατα την κατηγορούμενη».

«Στο πρώτο στάδιο που εγώ δεν ήμουν δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου ήταν απόλυτα δίπλα στην γυναίκα του. Σε όλες τις καταθέσεις περιέγραφε μια υπέροχη μητέρα και σύζυγο, όλα αυτά μέχρι σχεδόν το τέλος του πρώτου δικαστηρίου. Μετά άρχισε να κάνει στενή παρέα με έναν δημοσιογράφο και να τον επηρεάζει και να τον συμβουλεύει μια δικηγόρος. Του είπαν μάλλον ότι σε αυτό το δικαστήριο πρέπει να έχει άλλη συμπεριφορά», συνέχισε ο δικηγόρος.

Όπως είπε ο Αλέξης Κούγιας, «αν ήμουν εγώ εκεί, θα τον είχα οδηγήσει στο Αυτόφωρο. Θα γίνει μήνυση εναντίον του σήμερα, στα όρια του Αυτοφώρου, για την εξύβριση με σκαιότατες εκφράσεις και για συκοφαντική δυσφήμιση επειδή την κατονόμασε ως δολοφόνο των παιδιών, όταν σε προηγούμενο στάδιο έκανε μήνυση μαζί με την κ. Πισπιρίγκου σε γιατρούς κατηγορώντας τους για τους θανάτους των παιδιών».

Ο συνήγορος της κατηγορούμενης για τις δολοφονίες των τριών κοριτσιών της, χαρακτήρισε αυτονόητη την παράταση της προφυλάκισης της και επανέλαβε «είμαι τόσο πεπεισμένος για την αθωότητα της κ. Πισπιρίγκου, που αν καταδικαστεί τελεσίδικα μέχρι και από τον Άρειο Πάγο, θα σημάνει ότι κάτι λάθος έκανα εγώ για πρώτη φορά στις 1000 υποθέσεις ανθρωποκτονίας με τις οποίες έχω ασχοληθεί, στα 50 χρόνια της δικηγορικής διαδρομής μου. Αν συμβεί αυτό, εγώ θα παραιτηθώ με ότι αυτό σημαίνει για την καριέρα μου. Είναι τεράστια πρόκληση για μένα αυτή η δίκη».

