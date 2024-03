Πολιτική

Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου και Κασσελάκης: Εισαγγελική έρευνα για τους δύο πολιτικούς

Παρέμβαση του εισαγγελέα για την ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Εισαγγελική έρευνα για ενδεχόμενη παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες ξεκινά η Εισαγγελία πρωτοδικών για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη. Εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε και για την ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μετά τη μαζική αποστολή e-mails σε απόδημους Έλληνες.

Στην περίπτωση της Άννας – Μισέλ Ασημακοπούλου, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αντώνη Ελευθεριάνο, διέταξε έρευνα σχετικά με τη διαρροή στοιχείων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κατοίκων του εξωτερικού τα οποία έφτασαν στην κατοχή της ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία ανατέθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών, Γιώργο Νούλη, θα διερευνηθούν τα αδικήματα της παραβίασης της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.

Η έρευνα που διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας πρωτοδικών Αντώνης Ελευθεριάνος, για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ έχει στόχο να διακριβωθεί αν ο κ. Κασσελάκης έχει παραβιάσει το νόμο για την δήλωση περιουσιακής κατάστασης και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν την απαγόρευση συμμετοχής σε διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο εθνικό ή το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η εισαγγελική παρέμβαση ήρθε μετά την δημοσιοποίηση στοιχείων περί δανείου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, δια μέσου εταιρίας του στην Αμερική, στο ταμείο του κόμματος προκειμένου να γίνουν πληρωμές σε εργαζόμενους σε ΜΜΕ. Για την υπόθεση υπήρξε δημόσια αντιπαράθεση με αφορμή την απόλυση από τον κ. Κασσελάκη, του μέχρι πρότινος οικονομικού διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θύμιου Γεωργόπουλου. Ο τελευταίος σε πρόσφατη ανάρτηση του ανέφερε ότι το επίμαχο δάνειο του Στέφανου Κασσελάκη μπήκε στον λογαριασμό της Left Media ΑΕ, ουσιαστικά χωρίς να χρειάζεται, καθώς το δώρο και η μισθοδοσία των εργαζομένων είχε ήδη καταβληθεί. Έτσι, σύμφωνα με τον μέχρι πρότινος οικονομικό διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ, το ποσό επιστράφηκε "στις 4/1/2024 μόλις μας έγιναν γνωστά τα στοιχεία του λογαριασμού που έπρεπε να κατατεθεί η επιστροφή της (αχρησιμοποίητης) τραπεζικής οφειλής".

Την έρευνα με εντολή του κ. Ελευθεριάνου ανέλαβε ο Εισαγγελέας ι Δημήτρης Νομικός.

