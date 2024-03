Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Η αντιπαράθεση για το δάνειο Κασσελάκη και οι δηλώσεις Αρβανίτη

Νέες εσωκομματικές διαμάχες στον ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή το δάνειο του Στέφανου Κασσελάκη.

Νέο εσωκομματικό μέτωπο έχει ¨ξεσπάσει" στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη φορά με τον πρώην οικονομικό διευθυντή, Θύμιο Γεωργόπουλο ο οποίος απομακρύνθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την θέση του.

Σε ανάρτηση του μιλά για διαρροές από την ηγεσία που του φορτώνουν την αποκάλυψη ότι το δάνειο στο κόμμα δόθηκε μέσω εξωχώριας εταιρείας του Προέδρου και για απόπειρα "δολοφονίας" χαρακτήρων.

Μεταξύ άλλων ο πρώην οικονομικός διευθυντής ανέφερε: "Το δάνειο του Στέφανου Κασσελάκη μπήκε στον λογαριασμό της Left Media ΑΕ το απόγευμα της Παρασκευής 29/12/2023, ενώ το Δώρο Χριστουγέννων είχε καταβληθεί ήδη την Πέμπτη 21/12/2023 και η μισθοδοσία την Παρασκευή το πρωί 29/12/2023. Ποιος διέρρεε, λοιπόν, και ποιος επιμένει εδώ και τρεις μήνες ότι οι εργαζόμενοι δήθεν πληρώθηκαν μισθούς και Δώρο από τα χρήματα του προέδρου Στέφανου Κασσελάκη; Ο Θύμιος Γεωργόπουλος;

Μάλιστα σημειώνει πως το δάνειο επιστράφηκε την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου μόλις του δόθηκε ο λογαριασμός που έπρεπε να κατατεθεί η επιστροφή της αχρησιμοποίητης τραπεζικής οφειλής.

Απάντηση Κωνσταντίνου Νικόλτσιου στον Θύμιο Γεωργόπουλο

Απάντηση στον πρώην οικονομικό διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θύμιο Γεωργόπουλο, ο οποίος απομακρύνθηκε με απόφαση του προέδρου του κόμματος, Στέφανου Κασσελάκη, έδωσε με δήλωσή του ο Κωνσταντίνος Νικόλτσιος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των εταιρειών: «Left Media Α.Ε.» (ρ/σ/ 105,5 Στο Κόκκινο) και της «Η Αυγή Α.Ε.»

Στην δήλωσή του ο κ. Νικόλτσιος αναφέρει: «Μου προξενούν αλγεινή εντύπωση οι ισχυρισμοί του πρώην Οικονομικού Διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφορικά με το δάνειο του προέδρου του Κόμματος Στέφανου Κασσελάκη προς την εταιρεία Left Media A.Ε. (ρ/σ/ 105,5 Στο Κόκκινο) για την καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων για τον περασμένο Δεκέμβριο.

Τα γεγονότα και οι καταθετικοί λογαριασμοί διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του αγαπητού συντρόφου Θύμιου, ότι το δάνειο από την εταιρεία του Προέδρου δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ.

Συγκεκριμένα: τα χρήματα από το εν λόγω δάνειο κατατέθηκαν στον λογαριασμό της Left Media Α.Ε. ώρα 9:01:14 το πρωί της Παρασκευής 29 Δεκεμβρίου 2023 και όχι το απόγευμα της ίδιας ημέρας όπως σ. Θύμιος ισχυρίζεται. Η δε καταβολή της μισθοδοσίας με αυτά τα χρήματα του δανείου ξεκίνησε αμέσως το πρωί εκείνης της Παρασκευής. Τα στοιχεία από τις κινήσεις του λογαριασμού είναι αδιάψευστα.

Παραμένει απορίας άξιον γιατί ο πρώην Οικονομικός Διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προχωρά σε αυτούς του είδους τους ισχυρισμούς.

Οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια και ζητώ να μην διαδίδονται ψευδείς πληροφορίες που μοναδικό στόχο έχουν να μειώσουν την προσφορά του Προέδρου Στέφανου Κασσελάκη, καθώς και να πλήξουν τα ΜΜΕ του κόμματος.

Διευκρινίζω, επίσης, ότι ο σ. Κασσελάκης είχε συνεισφέρει και 20.000 ευρώ για την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων στις 21 Δεκεμβρίου 2023, για να συμπληρωθεί το αναγκαίο ποσό στις προβλεπόμενες ημερομηνίες».

Αρβανίτης: "φωτιές" άναψαν οι δηλώσεις του ευρωβουλευτή

Λάδι στη φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης έριξε και η παραδοχή του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, ότι συνέβαλε στην σύνταξη του ψηφίσματος του ευρωκοινοβουλίου, σε βάρος της Ελλάδας.

Σκληρή ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, που έκανε λόγο για επιχείρηση συκοφάντησης της χώρας, με στόχο να κοπούν οι ευρωπαικές ροές χρηματοδότησης

Αντιδράσεις προκάλεσε η αποκάλυψη του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, ότι συνέβαλε στην συγγραφή άρθρου του καταδιστικού για την Ελλάδα ψηφίσματος για το κράτος δικαίου, στο οποίο γίνεται λόγος για την χρηματοδότηση της Ελλάδας με Ευρωπαϊκά κονδύλια σε συνάρτηση με διορθωτικές ενέργειες στις οποίες καλεί το Ευρωκοινοβούλιο τη χώρα.

