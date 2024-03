Κοινωνία

Ρόδος: Έπαθε ανακοπή και πέθανε την ώρα του ελέγχου από αστυνομικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το περιστατικό που είχε μοιραία κατάληξη για τον άνδρα, μέσα στο σπίτι του.

-

Το απόγευμα της Τρίτης, γύρω στις 18:30, η Δίωξη Ναρκωτικών, πήγε για έλεγχο σε σπίτι που διαμένουν Έλληνας 38χρονος και η 33χρονη σύντροφός του, οι οποίοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Κατά την διάρκεια της έρευνας ο 38χρονος, δήλωσε αδιαθεσία. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ και κατά την διακομιδή του υπέστη ανακοπή και υπέκυψε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν:

3 φιξάκια κοκαϊνης,

ουσία 3 γραμμαρίων άγνωστης προέλευσης,

2 ζυγαριές ακριβείας,

4 φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία χρησιμοποιούνται για νόθευση κοκαΐνης,

28 γραμμάρια όξινο αμμώνιο,

39 πίπες πλαστικές καπνίσματος και

δύο κινητά.

Πηγή: dimokratiki.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Κούγιας: Η Πισπιρίγκου μηνύει τον Δασκαλάκη - Οργή Λιγνάδη για τον Κασσελάκη

Κακοκαιρία - Πιερία: Πάνω από 300 ζώα πνίγηκαν μέσα σε στάβλο (βίντεο)

ΣΥΡΙΖΑ - Γεροβασίλη: επικεφαλής εσωκομματικής αντιπολίτευσης εγώ δεν γίνομαι (βίντεο)