Οικονομία

Brain drain - Χατζηδάκης: Γύρισε στην Ελλάδα η μισή γενιά που ξενιτεύτηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Κωστής Χατζηδάκης για τις νέες θέσεις εργασίας και τις απαιτήσεις τους, αλλά και τα "κλειδιά" για το brain gain.

-

«Η πορεία της οικονομίας είναι η βάση της προσπάθειας για την επιστροφή της γενιάς του brain drain. Όμως για να προσελκύσουμε όσο γίνεται περισσότερους χρειάζεται μια σφαιρική και πολυεπίπεδη προσπάθεια από τη δική μας πλευρά. Πρέπει να αλλάξουμε τις συνθήκες που τους οδήγησαν να πάρουν εκείνη την απόφαση να φύγουν!», επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην ετήσια εκδήλωση του BrainReGain με θέμα: «Επιστροφή στις ρίζες: Προκλήσεις. Ευκαιρίες. Πρωτοβουλίες».

Όπως αναφέρεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, «Ο υπουργός παρουσίασε τις πολιτικές που έχουν ήδη εφαρμοσθεί και οδήγησαν -σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στα οποία αναφέρθηκε- στην επιστροφή 350.000 περίπου από τους 600.000 Έλληνες, που έφυγαν στο εξωτερικό την περίοδο 2010-2021. «Μειώσαμε», υπενθύμισε, «τους φόρους και τις εισφορές. Απλοποιήσαμε το αδειοδοτικό περιβάλλον. Καταστήσαμε την Ελλάδα ελκυστικότερη στις επενδύσεις. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα σημειώνει τεσσεράμισι χρόνια τώρα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η ανεργία πλησίασε τα προ κρίσης επίπεδα. Ο μέσος μισθός αυξήθηκε πάνω από 20%. Ακόμη και ο πιο δύσπιστος το δέχεται: Η οικονομία σήμερα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το 2019. Και σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε. Με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις να είναι η πραγματική σύγκλιση των εισοδημάτων με τον μέσο όρο της ΕΕ. Προς αυτή μάλιστα την κατεύθυνση υιοθετήσαμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο. Αναφέρομαι στην έκπτωση 50% επί του εισοδήματός τους για τα πρώτα επτά έτη, για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα».

Ωστόσο, πρόσθεσε, πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια, ώστε να προσελκύσουμε όσους περισσότερους γίνεται από τις 250.000 που δεν έχουν ακόμη επιστρέψει. Και για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται μία ολιστική προσέγγιση του ζητήματος που περιλαμβάνει:

Τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης υψηλής εξειδίκευσης , αντίστοιχων με αυτές στις οποίες ήδη απασχολούνται, δεδομένου ότι το 70% διαθέτουν μεταπτυχιακό δίπλωμα, διδακτορικό, μεταδιδακτορικό. «Χειρίστηκα το ζήτημα ως Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από την πλευρά της αναβάθμισης της κατάρτισης των εργαζομένων που ήδη βρίσκονται στην Ελλάδα. Ωστόσο, στην κάλυψη θέσεων υψηλής ειδίκευσης, μπορεί να συνεισφέρει και η προσέλκυση της γενιάς του brain drain», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. Σε αυτό το πλαίσιο υπογράμμισε τις σημαντικές επενδύσεις που γίνονται από ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και την αξιοσημείωτη, η εισροή μεγάλων ξένων επενδύσεων στη χώρα από κολοσσούς όπως η Microsoft, η Google, η Cisco, η Pfizer, η JP Morgan, η Amazon. Ήδη τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι οι 6 στις 10 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν μεταξύ του 3ου τριμήνου του 2019 και του 3ου τριμήνου του 2023 ήταν θέσεις υψηλών δεξιοτήτων!

, αντίστοιχων με αυτές στις οποίες ήδη απασχολούνται, δεδομένου ότι το 70% διαθέτουν μεταπτυχιακό δίπλωμα, διδακτορικό, μεταδιδακτορικό. «Χειρίστηκα το ζήτημα ως Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από την πλευρά της αναβάθμισης της κατάρτισης των εργαζομένων που ήδη βρίσκονται στην Ελλάδα. Ωστόσο, στην κάλυψη θέσεων υψηλής ειδίκευσης, μπορεί να συνεισφέρει και η προσέλκυση της γενιάς του brain drain», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. Σε αυτό το πλαίσιο υπογράμμισε τις σημαντικές επενδύσεις που γίνονται από ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και την αξιοσημείωτη, η εισροή μεγάλων ξένων επενδύσεων στη χώρα από κολοσσούς όπως η Microsoft, η Google, η Cisco, η Pfizer, η JP Morgan, η Amazon. Ήδη τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι οι 6 στις 10 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν μεταξύ του 3ου τριμήνου του 2019 και του 3ου τριμήνου του 2023 ήταν θέσεις υψηλών δεξιοτήτων! Τις συνθήκες που επικρατούν στο εργασιακό περιβάλλον. «Όταν ήμουν Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, «φέραμε τη μεταρρύθμιση του Νόμου για την Προστασία της Εργασίας. Και εισαγάγαμε: Την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας που δεν εφαρμόζεται για τα στελέχη, αλλά για να γίνεται σεβαστό το ωράριο των εργαζομένων από κάποιους κακούς εργοδότες. Τις νέες και μεγαλύτερες γονικές άδειες. Τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας για να συμφιλιώνεται ευκολότερα η προσωπική και οικογενειακή ζωή. Το «δικαίωμα αποσύνδεσης» στην τηλεργασία για να μην έχουμε καταγγελίες για burnout! Όλα αυτά είναι μέτρα που ισχύουν στην Ελλάδα».

«Όταν ήμουν Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, «φέραμε τη μεταρρύθμιση του Νόμου για την Προστασία της Εργασίας. Και εισαγάγαμε: Την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας που δεν εφαρμόζεται για τα στελέχη, αλλά για να γίνεται σεβαστό το ωράριο των εργαζομένων από κάποιους κακούς εργοδότες. Τις νέες και μεγαλύτερες γονικές άδειες. Τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας για να συμφιλιώνεται ευκολότερα η προσωπική και οικογενειακή ζωή. Το «δικαίωμα αποσύνδεσης» στην τηλεργασία για να μην έχουμε καταγγελίες για burnout! Όλα αυτά είναι μέτρα που ισχύουν στην Ελλάδα». Τη βελτίωση της χρηματοδότησης και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος , καθώς πολλοί έχουν έξυπνες επιχειρηματικές ιδέες αλλά δεν έχουν το κεφάλαιο να τις υλοποιήσουν. «Έχουν γίνει βήματα, υπάρχουν ήδη αρκετές κυψέλες και ετοιμάζουμε έναν καινούργιο νόμο για να στηρίξουμε τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και την καινοτομία με φορολογικά κίνητρα και ενισχύσεις από το ΕΣΠΑ και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα».

, καθώς πολλοί έχουν έξυπνες επιχειρηματικές ιδέες αλλά δεν έχουν το κεφάλαιο να τις υλοποιήσουν. «Έχουν γίνει βήματα, υπάρχουν ήδη αρκετές κυψέλες και ετοιμάζουμε έναν καινούργιο νόμο για να στηρίξουμε τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και την καινοτομία με φορολογικά κίνητρα και ενισχύσεις από το ΕΣΠΑ και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα». Την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, τη γενική βελτίωση του επιπέδου ζωής με παρεμβάσεις στη υγεία, την παιδεία, τη στήριξη της οικογένειας, την ασφάλεια, την κοινωνική πολιτική.

«Η προσπάθεια αφορά, προφανώς, την Πολιτεία. Αφορά, όμως, και τις επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να είναι ανοιχτόμυαλες, να κοιτάνε μπροστά και να ανοίγουν την αγκαλιά τους στους νέους ανθρώπους και τις νέες πραγματικότητες», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης και κατέληξε:

«Αν προσπαθήσουμε όλοι μαζί, κυβέρνηση, κοινωνικές δυνάμεις και επιχειρήσεις θα πείσουμε τους νέους ότι αξίζει να αλλάξουν για μια ακόμη φορά τη ζωή τους και να γυρίσουν στον τόπο που τους γέννησε. Κοντά στις οικογένειές τους, όχι μόνο γιατί τις νοσταλγούν αλλά γιατί η Ελλάδα γίνεται μια χώρα ευκαιριών. Στηριζόμαστε σε πρωτοβουλίες όπως η δική σας και σε ανθρώπους σαν εσάς ώστε η Ελλάδα να ανέβει ψηλότερα».

Ειδήσεις σήμερα:

ΣΥΡΙΖΑ - Γεροβασίλη: επικεφαλής εσωκομματικής αντιπολίτευσης εγώ δεν γίνομαι (βίντεο)

Κούγιας: Η Πισπιρίγκου μηνύει τον Δασκαλάκη - Οργή Λιγνάδη για τον Κασσελάκη

Κακοκαιρία - Πιερία: Πάνω από 300 ζώα πνίγηκαν μέσα σε στάβλο (βίντεο)