Μη Κρατικά Πανεπιστήμια - Βουλή: Ένσταση αντισυνταγματικότητας από τέσσερα κόμματα

ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και η Νίκη, κατέθεσαν αίτηση αντισυνταγματικότητας. Διαβάστε τους λόγους.

Αίτηση αντισυνταγματικότητας επί του μέρους που αφορά στα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την έναρξη της συζήτησης στην ολομέλεια του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου -Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων». Όπως είπε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Θ. Τζάκρη, κατά παράβαση του άρθρου 16 του Συντάγματος, τα προβλεπόμενα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και όχι Δημοσίου Δικαίου, ενώ, τα σχετικά άρθρα, δεν διασφαλίζουν την ακαδημαϊκή αυτοδιοίκηση των ΝΠΠΕ, προβλέπουν διαφορετικούς όρους πρόσβασης των φοιτητών στα ΝΠΠΕ έναντι των δημοσίων πανεπιστημίων, και δεν περιέχουν εγγυήσεις υπέρ των καθηγητών των ΝΠΠΕ.

Ένσταση αντισυνταγματικότητας κατέθεσαν επίσης το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και η ΚΟ «Νίκη».

Σε παρέμβασή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Ευκλ. Τσακαλώτος, πρότεινε στο ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, και την Πλεύση Ελευθερίας, «να καταθέσουμε, από κοινού, πρόταση δυσπιστίας».

Η συζήτηση επί του αιτήματος αντισυνταγματικότητας θα διεξαχθεί μετά το πέρας των τοποθετήσεων των εισηγητών των κομμάτων επί του νομοσχεδίου.

