Super League - Play off και play out: Το πρόγραμμα των αγώνων

Πότε ορίστηκαν τα παιχνίδια των playoffs και playouts του πρωταθλήματος της Super League. Αναλυτικά το πρόγραμμα.

Στον ορισμό των αγώνων για τα Playoffs και Playouts της αγωνιστικής περιόδου 2023-24 προχώρησε η Super League, ενώ επικύρωσε και τη βαθμολογία της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος.

Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν κατά τη σημερινή -μέσω τηλεδιάσκεψης- συνεδρίαση της Super League όπου, επίσης, εξετάστηκε και το αίτημα του Πογέτ για αναβολή της 2ης αγωνιστικής (των playoffs) προκειμένου να προετοιμαστεί καλύτερα η Εθνική μας η οποία θα αντιμετωπίσει το Καζακστάν στις 21 Μαρτίου.

Αναλυτικά τις αγωνιστικές των Playoffs και Playouts:

Playoffs

1η αγωνιστική (Κυριακή 10 Μαρτίου)

17:00 Λαμία-ΑΕΚ

20:30 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

21:00 ΠΑΟΚ-Άρης

2η αγωνιστική (Κυριακή 31 Μαρτίου)

17:00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

20:30 ΑΕΚ-Ολυμπιακός

20:30 Άρης-Λαμία

3η αγωνιστική (Τετάρτη 3 Απριλίου)

19:00 Ολυμπιακός-Άρης

19:30 ΠΑΟΚ-Λαμία

21:00 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

4η αγωνιστική (Κυριακή 7 Απριλίου)

17:00 Λαμία-Ολυμπιακός

19:30 Άρης-Παναθηναϊκός

20:30 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική (Κυριακή 14 Απριλίου)

17:00 Παναθηναϊκός-Λαμία

19:30 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

20:30 ΑΕΚ-Άρης

6η αγωνιστική (Κυριακή 21 Απριλίου)

17:00 Λαμία-Παναθηναϊκός

19:30 Άρης-ΑΕΚ

20:30 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

7η αγωνιστική (Τετάρτη 24 Απριλίου)

17:00 Λαμία-ΠΑΟΚ

19:30 Άρης-Ολυμπιακός

20:30 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

8η αγωνιστική (Κυριακή 28 Απριλίου)

17:00 Ολυμπιακός-Λαμία

19:30 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

20:30 Παναθηναϊκός-Άρης

9η αγωνιστική (Τετάρτη 1 Μαΐου)

19:00 Ολυμπιακός-ΑΕΚ

19:00 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

19:00 Λαμία-Άρης

10η αγωνιστική (Κυριακή 12 Μαΐου)

20:00 ΑΕΚ-Λαμία

20:00 Άρης-ΠΑΟΚ

20:00 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Playouts

1η αγωνιστική (Κυριακή 31 Μαρτίου)

Αστέρας Τρίπολης- Βόλος

Ατρόμητος- ΠΑΣ Γιάννινα

Κηφισιά- ΟΦΗ

Παναιτωλικός- Πανσερραϊκός

2η αγωνιστική (Τετάρτη 3 Απριλίου)

Βόλος- Κηφισιά

ΟΦΗ- Ατρόμητος

Πανσερραϊκός- Αστέρας Τρίπολης

ΠΑΣ Γιάννινα – Παναιτωλικός

3η αγωνιστική (Κυριακή 14 Απριλίου)

Αστέρας Τρίπολης- Κηφισιά

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

ΟΦΗ- ΠΑΣ Γιάννινα

Παναιτωλικός- Βόλος

4η αγωνιστική (Κυριακή 21 Απριλίου)

Βόλος- Ατρόμητος

Κηφισιά- Παναιτωλικός

Πανσερραϊκός- ΟΦΗ

ΠΑΣ Γιάννινα- Αστέρας Τρίπολης

5η αγωνιστική (Τετάρτη 24 Απριλίου)

Αστέρας Τρίπολης- Παναιτωλικός

Ατρόμητος- Κηφισιά

ΟΦΗ- Βόλος

Πανσερραϊκός- ΠΑΣ Γιάννινα

6η αγωνιστική (Τετάρτη 1 Μαΐου)

Αστέρας Τρίπολης- ΟΦΗ

Βόλος- Πανσερραϊκός

Κηφισιά- ΠΑΣ Γιάννινα

Παναιτωλικός- Ατρόμητος

7η αγωνιστική (Κυριακή 12 Μαΐου)

Ατρόμητος- Αστέρας Τρίπολης

ΟΦΗ- Παναιτωλικός

Πανσερραϊκός- Κηφισιά

ΠΑΣ Γιάννινα- Βόλος